Σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν η Αναστασία, η Νατάσα, η Μελίνα, ο Αβραάμ, η Αβραμία και άλλα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, του Οσίου Αβραμίου και της Αγίας Μελιτινής.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 29 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αβραάμ, Αβραμία

Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος

Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα

Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες του έτους.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία, την Οσιομάρτυρα, τον Όσιο Αβράμιο και την Οσία Μαρία, ανιψιά του, την Αγία Μελιτίνη, τους Αγίους Κύριλλο, Μίνη και Μιναίο, τον Άγιο Σάββα τον στρατηλάτη, την Οσία Άννα τη μετονομασθείσα Ευφημιανός, τον Άγιο Αθανάσιο τον Ιερομάρτυρα από τη Σπάρτη της Αττάλειας, τον Άγιο Τιμόθεο τον Εσφιγμενίτη, νέο Οσιομάρτυρα, τον Όσιο Αβράμιο, αρχιμανδρίτη του Ροστόβ, τον Όσιο Νέστορα τον αμαθή και την Αγία Βάσσα. Την ίδια ημέρα μνημονεύεται και η κατάθεση της τίμιας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή.

Αγία Αναστασία η Ρωμαία: Η γυναίκα που εγκατέλειψε τα πλούτη και αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη της

Η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, γνωστή και ως Οσιομάρτυς Αναστασία, είναι μία από τις γυναίκες που τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία για την ασκητική τους ζωή και το μαρτύριό τους. Η μνήμη της εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Οκτωβρίου, ενώ η ιστορία της συνδέεται με την περίοδο των διωγμών των πρώτων χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Σύμφωνα με τον Ορθόδοξο Συναξαριστή, η Αναστασία καταγόταν από τη Ρώμη και προερχόταν από εύπορη οικογένεια. Μετά τον θάνατο των γονιών της, φέρεται να μοίρασε στους φτωχούς την περιουσία που κληρονόμησε και να αποσύρθηκε σε μοναστήρι, επιλέγοντας τη μοναχική ζωή.

Η ακριβής εποχή κατά την οποία έζησε δεν είναι απολύτως εξακριβωμένη. Οι εκκλησιαστικές πηγές τη συνδέουν με τους διωγμούς επί Δεκίου και Βαλεριανού, ενώ άλλες παραδόσεις την τοποθετούν στην εποχή του Διοκλητιανού. Σε κάθε περίπτωση, η αφήγηση του βίου της αναφέρεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χριστιανοί αντιμετώπιζαν διώξεις εξαιτίας των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η Αναστασία συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον ηγεμόνα Πρόβο, ο οποίος προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί τον χριστιανισμό. Της υπενθύμισε τη νεότητά της και τις δυνατότητες μιας ζωής με υλικά αγαθά, ζητώντας της να εγκαταλείψει την πίστη της.

Η απάντηση που της αποδίδεται στον συναξαριστή επικεντρώνεται στην απόφασή της να παραμείνει πιστή στις πεποιθήσεις της, ακόμη και με κίνδυνο της ζωής της.

«Πλούτη είχα άφθονα. Δεν τα θέλησα. Αλλά το Χριστό μου τον θέλω και απ’ Αυτόν καμία δύναμη δε θα μπορέσει να με χωρίσει».

Σύμφωνα με τη συναξαριστική διήγηση, η άρνησή της προκάλεσε την οργή του ηγεμόνα. Η Αναστασία υποβλήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια και τελικά θανατώθηκε με αποκεφαλισμό. Η Εκκλησία την τιμά ως Οσιομάρτυρα, καθώς η παράδοση συνδέει το πρόσωπό της τόσο με τον μοναχικό βίο όσο και με τον μαρτυρικό θάνατο.

Η μορφή της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας διατηρεί ιδιαίτερη θέση στην ορθόδοξη παράδοση ως παράδειγμα προσήλωσης στις προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις παρά τις διώξεις. Η μνήμη της στις 29 Οκτωβρίου αποτελεί μία από τις ημερομηνίες εορτασμού του ονόματος Αναστασία και των παραλλαγών του.

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