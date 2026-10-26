Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου στην ανατολική Κρήτη.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 15:20 (13:20 GMT). Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10,0 χιλιόμετρα.

Τα στοιχεία της σεισμικής δόνησης

Η σεισμική δραστηριότητα καταγράφηκε στις γεωγραφικές συντεταγμένες 35.0774 Βόρεια και 26.1983 Ανατολικά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στην ευρύτερη περιοχή.

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