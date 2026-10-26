Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα εργαζόμενοι της Pizza Fan έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, διεκδικώντας άμεσες απαντήσεις για τα δεδουλευμένα τους και το εργασιακό τους μέλλον, στον απόηχο των καταιγιστικών εξελίξεων με το κύκλωμα φοροδιαφυγής.

​Αντιπροσωπεία των εργαζομένων μαζί με εκπροσώπους του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού εισήλθε στο κτίριο, προκειμένου να συναντηθεί με τον νομικό εκπρόσωπο της επιχείρησης και να ζητήσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την καταβολή των μισθών, την ασφαλιστική τους κάλυψη και τις αποζημιώσεις τους.

​Έξω από το κτίριο, το κλίμα είναι φορτισμένο, με τους συγκεντρωμένους να τονίζουν πως οι εξελίξεις τους βρήκαν απροετοίμαστους, καθώς και το πληροφορήθηκαν αποκλειστικά από τα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση.

​Μαρία (εργαζόμενη στην Ηλιούπολη): «Δεν ξέρουμε τι θα ταΐσουμε τα παιδιά μας»

Η Μαρία, εργαζόμενη στο κατάστημα της Ηλιούπολης, τόνισε:

«Δούλευα στην Pizza Fan της Ηλιούπολης. Το αφεντικό μας ήταν άψογο, δεν έχω κανένα παράπονο. Με το που πήγαινε ο μήνας μας πλήρωνε κανονικά, όλα στην ώρα τους. Από τη μια στιγμή στην άλλη, την περασμένη Πέμπτη που είχα ρεπό, έμαθα ότι κλείνουν το μαγαζί μέχρι νεοτέρας. Κι αυτό το έμαθα μέσω διαδικτύου, δεν με ενημέρωσε κανείς. Έμαθα για φοροδιαφυγή που από 25 εκατομμύρια πήγε στα 35.

​Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά πίσω μας και δεν ξέρουμε τι θα τα ταΐσουμε. Δεν έχουμε να πληρώσουμε ενοίκιο, τίποτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Αντάρας τα έκανε μαντάρα και μας δημιούργησε λαχτάρα».

​Γιάννης (διανομέας): «Δύσκολη η κατάσταση, ψάχνουμε δουλειά»

​Από την πλευρά του, ο Γιάννης, διανομέας επί τέσσερα χρόνια στην αλυσίδα και με εμπειρία δεκαετιών στον κλάδο, σημείωσε:

​«Είμαι τέσσερα χρόνια στην εταιρεία και πάνω από τριάντα χρόνια στο delivery. Έχω δουλέψει σε σεισμούς το ’99, σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχω αλλάξει πάρα πολλά μαγαζιά. Πιο άψογη εταιρεία στις πληρωμές της δεν υπήρχε: στην ώρα μας παίρναμε τα λεφτά, τα επιδόματά μας, όλα σωστά, κανένα πρόβλημα. ​Ήμουν ρεπό εκείνη την ημέρα και το έμαθα τηλεφωνικά την επομένη. Μου είπαν απλώς ότι το μαγαζί κλείνει “για κάποιους λόγους”. Μετά από την τηλεόραση μάθαμε τι ακριβώς συνέβη. Ψάχνουμε ήδη για δουλειά, αλλά δεν είναι εύκολη η κατάσταση. Ήταν η μόνη μου δουλειά αυτή. Δεν έχουμε καμία απολύτως ενημέρωση από τη διοίκηση. Γι’ αυτό βρεθήκαμε σήμερα εδώ: για να πάρουμε ενημέρωση, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα περιμένουμε να ανοίξει η εταιρεία; Θα πάμε αλλού για δουλειά; Θα πάμε στο ταμείο ανεργίας; Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε».