Εξαιρετικά δύσκολη είναι η σημερινή μέρα για τους οδηγούς που κινούνται στον Κηφισό, καθώς λόγω τροχαίων ατυχημάτων και του καιρού μετατράπηκε σε ένα «πάρκινγκ» χιλιομέτρων.

Παρότι η κατάσταση είναι βελτιωμένη από το ξημέρωμα, υπάρχουν ακόμα σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, κατά διαστήματα, από την περιοχή του Ρέντη ως την Κηφισιά.

Σοβαρότερο είναι το πρόβλημα, όπως φαίνεται στις εικόνες του Orange Press Agency, στο ύψος των Πατησίων, καθώς και στα δύο ρεύματα ανά λίγα λεπτά τα οχήματα ακινητοποιούνται.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.



