Τραγικό τέλος είχε ένας 60χρονος κτηνοτρόφος στην περιοχή της Πηνειάδας Τρικάλων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε κτηνοτροφική εγκατάσταση, διαφορετική από τη δική του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μαντρί που βρίσκεται στον δρόμο από την Πηνειάδα προς το Δαμάσι, λίγο μετά τη στροφή της γέφυρας του Πηνειού.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι βρισκόταν στο σημείο επί ώρες πριν εντοπιστεί, ενώ σημειώνεται πως το προηγούμενο βράδυ το μαντρί του είχε τυλιχτεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα να καούν πρόβατα.

Η σορός του κτηνοτρόφου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ στη συνέχεια, επρόκειτο να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ο άτυχος 60χρονος ζούσε στην Πηνειάδα, μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, και βιοποριζόταν από την κτηνοτροφία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόβατά του είχαν προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό, γεγονός που φέρεται να τον είχε φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική και οικονομική κατάσταση.

Ο ίδιος φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα με τη δυνατότητα αποζημίωσης, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες συνδέονται άμεσα με την απόφασή του και οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται.