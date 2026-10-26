Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 13χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, έπειτα από πτώση με ποδήλατο σε δασική περιοχή του Πηλίου, μεταξύ Μακρινίτσας και Πορταριάς.

Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον αυχένα.

Αρχικά, το παιδί διακομίστηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έλαβε τις πρώτες φροντίδες από το ιατρικό προσωπικό.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα στον αυχένα. Για την περαιτέρω αντιμετώπιση του τραυματισμού του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα στην περιοχή του Πηλίου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, σύμφωνα με τον taxydromos.gr.