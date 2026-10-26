Έφυγε από τη ζωή ο θεατρολόγος, κριτικός θεάτρου, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, Δημήτρης Τσατσούλης.

Ο Δημήτρης Τσατσούλης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31 Δεκεμβρίου 1952. Ήταν ομότιμος καθηγητής Σημειωτικής του Θεάτρου και Θεωρίας της Επιτέλεσης στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Το θεωρητικό έργο του ήταν πλούσιο. Με δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, είχε δώσει πολυάριθμες διαλέξεις, ομιλίες, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Άφησε έντονο αποτύπωμα στον Τύπο ως κριτικός θεάτρου, χορού και βιβλίου.

Από το 1997, δίδασκε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο «Σημειωτική του Θεάτρου και Θεωρία της Επιτέλεσης», σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ είχε εν γένει πλούσια εκπαιδευτική δράση. Εξέδωσε βιβλία σε σημαντικούς εκδοτικούς οίκους, ενώ υπήρξε για χρόνια υπεύθυνος της σειράς «Η τέχνη του θεάματος» στις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Σπούδασε στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, με υποτροφία του ΙΚΥ, στο Πανεπιστήμιο Δικαίου, Οικονομίας και Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Paris II), D.U. και D.E.A. στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Παράλληλα, πήρε το D.E.A. της Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales στη Πολιτική Κοινωνιολογία. Στην συνέχεια φοίτησε με υποτροφία στο Institut International de Luxembourg, με αντικείμενο τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την εφαρμογή τους από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., ενώ παρακολούθησε ταυτόχρονα τα δύο πρώτα έτη Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας στην INALCO στο Παρίσι. Επέστρεψε αναγκαστικά στην Ελλάδα για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα σπούδαζε στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Πληροφορούμενη την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Τσατσούλη, ενός ακάματου και σημαντικού θεατρανθρώπου. Άνθρωπος με ευρύτατες και διαφοροποιημένες σπουδές, αλλά, πολύ περισσότερο, τεράστια παιδεία και καλλιέργεια, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπηρέτησε πολύπλευρα το Θέατρο και τον Πολιτισμό, ως κριτικός, ως θεωρητικός, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ευθύβολος και ακέραιος κριτικός θεάτρου, χορού και βιβλίου επί πολλά χρόνια στον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο, άφησε επίσης σημαντικότατη παρακαταθήκη και στον χώρο των εκδόσεων, ως συγγραφέας και επιμελητής δεκάδων βιβλίων με θεματική το θέατρο. Ενώ γονιμότατο υπήρξε και το πέρασμά του από το πανεπιστήμιο, στη Φιλοσοφική Σχολή του Καποδιστριακού και στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θεατράνθρωπος με βαθιές γνώσεις, αλλά σε διαρκή αναζήτηση της ανανέωσης και της καινοτομίας, ενεργός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης πάμπολλων καλλιτεχνών, ο Δημήτρης Τσατσούλης υπήρξε μια προσωπικότητα που προσέφερε, με διακριτικότητα και πάθος, τεράστιες υπηρεσίες στην τέχνη του Θεάτρου. Από τη συνεργασία μας στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατά τη θητεία του ως Προέδρου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου, κρατώ την ανάμνηση ενός ανθρώπου με ακατάλυτη και ανυστερόβουλη αφοσίωση στην Τέχνη, από κάθε θέση και με κάθε ιδιότητα.

Στην οικογένειά του, τους πολυάριθμους φίλους και μαθητές του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».