Οι εορτασμοί στη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση της πόλης, τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ξεκίνησαν το πρωί με την έπαρση της σημαίας στον Λευκό Πύργο και την εκτέλεση 21 κανονιοβολισμών. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν την Τετάρτη, με τη στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στις 11:00, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σήμερα θα τελεστεί στις 11.00 η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, στην οποία θα παραστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και θα παραβρεθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κομμάτων, της αυτοδιοίκησης,των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και των τοπικών αρχών.

Η μαθητική παρέλαση θα γίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.