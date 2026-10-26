«Μετέωροι», με την αγωνία στα ύψη για το εργασιακό τους μέλλον, είναι οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan, μετά τις αποκαλύψεις για τη φοροδιαφυγή-«μαμούθ» στην γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας.

Σήμερα το πρωί, ο δικηγόρος τους, Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤNews εξέφρασε την αγωνία τους για την επόμενη μέρα, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς οι συμβάσεις τους παραμένουν ενεργές, αλλά η επιχείρηση αδυνατεί να λειτουργήσει στην πράξη.

Όπως εξήγησε ο κ. Παπαστεργιόπουλος, η εταιρεία και τα καταστήματα εξακολουθούν να λειτουργούν τυπικά, ωστόσο η κατάσχεση του κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικής λήψης και διαβίβασης παραγγελιών έχει ουσιαστικά παραλύσει τη λειτουργία τους σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι προσέρχονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αλλά ο εργοδότης δεν μπορεί να τις αποδεχθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αδιέξοδο και ως προς την καταβολή των μισθών τους.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η λύση μέσω καταγγελίας των συμβάσεων ή οικειοθελούς αποχώρησης ενδέχεται να οδηγήσει τους εργαζομένους στην απώλεια αποζημιώσεων, που δικαιούνται, καθώς δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την αδυναμία παροχής εργασίας.

Επίσης, έθεσε το ζήτημα της κρατικής μέριμνας για τους εργαζομένους, προτείνοντας να εξεταστεί η δυνατότητα χορήγησης ειδικού επιδόματος, αντίστοιχου με εκείνα που είχαν δοθεί σε έκτακτες συνθήκες κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο Αλέξανδρος Παπαστεργιόπουλος χαρακτήρισε την υπόθεση σοβαρή φορολογική υπόθεση, που αφορά μεγάλη ελληνική εταιρεία, ασκώντας κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η έρευνα.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι θα πρέπει να διερευνηθεί εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η ΑΑΔΕ, έκαναν τους απαραίτητους ελέγχους. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην αντιμετώπιση της υπόθεσης ως υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για φορολογική παραβατικότητα.

Ο δικηγόρος προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη αδυναμία λειτουργίας της εταιρείας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τα δημόσια έσοδα.

Όπως υποστήριξε, ακόμη και στην περίπτωση καταλογισμού φορολογικών οφειλών, η είσπραξή τους θα είναι δύσκολη εάν η επιχείρηση δεν μπορέσει να επαναλειτουργήσει.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν σύντομα θετικές εξελίξεις για τους εργαζομένους της Pizza Fan, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί λύση στο εργασιακό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί.