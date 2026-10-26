Ένα τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 25/10 στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε2.

Κατά τη διάρκεια της αποβίβασης επιβατών και οχημάτων από το πλοίο, υπό συνθήκες έντονης καταιγίδας, ένα αυτοκίνητο με τρεις επιβάτες έπεσε στη θάλασσα.

Η επέμβαση του Λιμενικού και παραπλέοντων σκαφών ήταν άμεση.

Αρχικά, ανασύρθηκε ένας 45χρονος άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος διαπιστώθηκε νεκρός, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν στον πάτο του λιμανιού, εγκλωβισμένοι με τις ζώνες ασφαλείας τους, ο 82χρονος και η 72χρονη γονείς του, επίσης χωρίς τις αισθήσεις τους.

Το αίτιο του δυστυχήματος εκτιμάται ότι ήταν η απώλεια προσανατολισμού του 82χρονου οδηγού λόγω της σφοδρής καταιγίδας, η οποία δεν του επέτρεψε να διακρίνει τα όρια της προβλήτας.