Αυξημένη είναι από νωρίς η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής το πρωί της Δευτέρας (26/10), με τα σημαντικότερα προβλήματα να σημειώνονται στον Κηφισό, τη λεωφόρο Αθηνών, την Κηφισίας, τη Μεσογείων, τη Συγγρού και την Αττική Οδό.

Ειδικότερα, ο Κηφισός είναι και στα δύο ρεύματα «κατακόκκινος», ενώ μποτιλιάρισμα σημειώνεται στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους πέριξ του Συντάγματος.

Επίσης, καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως και στην Περιφερειακή Υμηττού.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. 5′ -10′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15΄-20΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 26, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.