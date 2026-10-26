Στο «κόκκινο» είναι από νωρίς το πρωί σήμερα το ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες, όπου λίγο πριν από τις 6:00 το πρωί σημειώθηκε τροχαίο.

Κάτω από αδιεύκρινιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός βαν έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στο προστατευτικό διάζωμα και έριξε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.