Μεγάλες υλικές ζημιές προκάλεσε κεραυνός σε διώροφη κατοικία στη Βαλανιδοράχη του Δήμου Πάργας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί, καταστράφηκε ολοσχερώς η σοφίτα του σπιτιού, ενώ σημαντικές ζημιές υπέστη και ο πρώτος όροφος. Παράλληλα, καταστράφηκαν οικιακές συσκευές και αντικείμενα του σπιτιού. Άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό των ζημιών.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς οι ιδιοκτήτες της κατοικίας διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και απουσίαζαν την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στην περιοχή και επιχειρεί για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από την πυρκαγιά καταγράφει τις συνέπειες του περιστατικού, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην κατοικία.