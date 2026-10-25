Αγώνας για την επαναλειτουργία της Pizza Fan βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που περίπου 2.500 εργαζόμενοι του δικτύου αγωνιούν για τα δεδουλευμένα, την ασφάλισή τους και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους.

Στελέχη της αλυσίδας επιχειρούν να αποκαταστήσουν το τηλεφωνικό κέντρο και τα συστήματα παραγγελιοληψίας που επηρεάστηκαν από τις κατασχέσεις στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ανεπίσημες συζητήσεις για πιθανή εξαγορά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμφωνία ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης.

Το τεχνικό εμπόδιο που έχει παραλύσει τις παραγγελίες

Κρίσιμο στοιχείο για την εικόνα της επιχείρησης είναι ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν έχει εκδοθεί διοικητική εντολή φορολογικού σφραγίσματος ή αναστολής της λειτουργίας της. Η πρακτική αδυναμία εξυπηρέτησης συνδέεται με την κατάσχεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού και του συστήματος που υποστήριζε την κεντρική διαχείριση των παραγγελιών.

Η αποκατάσταση αυτής της υποδομής αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν τα καταστήματα να επιστρέψουν στη συνήθη δραστηριότητά τους. Οι προσπάθειες συνεχίζονται σε 24ωρη βάση με στόχο τη σταδιακή επαναλειτουργία. Δεν πρόκειται, επομένως, για ανακοινωμένο οριστικό κλείσιμο της αλυσίδας, αλλά για μια διακοπή δραστηριότητας με άμεσες συνέπειες σε ολόκληρο το δίκτυο.

Το πρόβλημα μεταφέρεται και στους συνεργαζόμενους επιχειρηματίες, καθώς η απώλεια εισπράξεων συνοδεύεται από υποχρεώσεις που συνεχίζουν να τρέχουν. Μισθοί, ενοίκια, λογαριασμοί και πληρωμές προς προμηθευτές παραμένουν ανοιχτά ζητήματα, ενώ η διάρκεια της αδυναμίας λήψης παραγγελιών επιβαρύνει τόσο τη ρευστότητα όσο και τις σχέσεις με την πελατεία.

Ανεπίσημες επαφές για εξαγορά

Στο επιχειρηματικό σκέλος, πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιούνται διερευνητικές συζητήσεις για πιθανή εξαγορά της αλυσίδας, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της διοικητικής συνέχειας. Πάντως, προς το παρόν δεν υπάρχει δημοσιοποιημένη δεσμευτική προσφορά ή ταυτότητα ενδιαφερόμενου επενδυτή.

Η κρίση επηρεάζει ένα δίκτυο περίπου 110 καταστημάτων, στο οποίο δραστηριοποιούνται και επιχειρηματίες μέσω δικαιόχρησης (franchise). Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία προσδιορίζει το ετήσιο μισθολογικό κόστος για περισσότερους από 2.500 εργαζομένους σε πάνω από 36 εκατ. ευρώ και τις ασφαλιστικές εισφορές σε περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας το εύρος των υποχρεώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία της.

Οι εργαζόμενοι ζητούν μισθούς, ένσημα και επίσημη ενημέρωση

Για τους εργαζομένους, η άμεση προτεραιότητα είναι να εξασφαλιστεί το εισόδημά τους. Οι μαρτυρίες περιγράφουν αιφνιδιασμό, έλλειψη επίσημης πληροφόρησης και αβεβαιότητα για την πληρωμή των ημερών που έχουν ήδη εργαστεί. Διανομείς και προσωπικό καταστημάτων αναφέρουν ότι πληροφορήθηκαν μεγάλο μέρος των εξελίξεων από την τηλεόραση και το διαδίκτυο, ενώ αρκετοί αναζητούν ήδη άλλη απασχόληση.

ετά τις συσκέψεις του Σαββάτου, το Συνδικάτο Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων Αττικής και εργαζόμενοι της εταιρείας προχωρούν σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 14:00, έξω από τα γραφεία της Pizza Fan, στη λεωφόρο Πεντέλης 73, στο Χαλάνδρι. Διεκδικούν προστασία όλων των θέσεων εργασίας, καταβολή των δεδουλευμένων, διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψης και σαφή ενημέρωση για την επαναλειτουργία. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης πάγωμα υποχρεώσεων των εργαζομένων προς τράπεζες και παρόχους ενέργειας.

Αντίστοιχη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στις 10:30, έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, έπειτα από σύσκεψη του τοπικού συνδικάτου με εργαζομένους καταστημάτων της αλυσίδας.

Τι ισχύει για τις συμβάσεις και το ενδεχόμενο αποζημίωσης

Η αδυναμία λειτουργίας δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με απόλυση ή κατάργηση των μισθολογικών υποχρεώσεων. Όπως επισημαίνει ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος, εφόσον το κώλυμα αφορά τον εργοδότη και δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία, δεν παύει η υποχρέωση καταβολής μισθού.

Το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα, όπως παρουσιάζεται και στην ενημέρωση της Επιθεώρησης Εργασίας, προβλέπει δικαίωμα διεκδίκησης μισθού όταν η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν συνιστούν ανωτέρα βία. Η ίδια Αρχή διευκρινίζει ότι περιστατικά που ανάγονται στον επιχειρηματικό κίνδυνο δεν χαρακτηρίζονται αυτομάτως ανωτέρα βία. Η εφαρμογή του κανόνα εξαρτάται από τα πραγματικά δεδομένα κάθε περίπτωσης.

Παράλληλα, η ΠΟΕΕΤ έχει ζητήσει από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως υπαγωγή των εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων, ώστε να εξασφαλιστούν αποζημίωση ειδικού σκοπού και ασφάλιση. Στα δημοσιεύματα εξετάζεται ποσό 534 ευρώ, χωρίς να έχει ανακοινωθεί εφαρμογή του μέτρου. Πρόκειται για αίτημα και υπό εξέταση δυνατότητα, καθώς απαιτείται να αποσαφηνιστούν οι νομικές προϋποθέσεις.

Η φορολογική έρευνα και η θέση της εταιρείας

Στο ποινικό σκέλος, οι αρχές ερευνούν μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών μέσω λογισμικού. Κατά τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν δημοσιευθεί, η λειτουργία «κέρασμα» φέρεται να χρησιμοποιούνταν σε επιλεγμένες παραγγελίες ώστε να ολοκληρώνονται χωρίς την προβλεπόμενη φορολογική καταγραφή, παρότι εισπράττονταν χρήματα.

Η φορολογητέα ύλη που φέρεται να αποκρύφθηκε την περίοδο 2016–2026 υπολογίζεται σε πάνω από 150 εκατ. ευρώ, ενώ η εκτιμώμενη απώλεια από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ υπερβαίνει τα 35 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δηλώνει ότι βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των φορολογικών αρχών και υποστηρίζει ότι οι προωθητικές ενέργειες δωρεάν προϊόντων ενδέχεται να έχουν προκαλέσει σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της ίδιας και των καταστημάτων της. Θέτει ως στόχο την πλήρη επαναλειτουργία του δικτύου και τον περιορισμό των συνεπειών για τους συνεργάτες της. Οι ισχυρισμοί της, όπως και οι καταγγελλόμενες παραβάσεις, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, πηγές του υπουργείου Εργασίας προτάσσουν τη συνέχιση της λειτουργίας και τη διατήρηση της απασχόλησης. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι, εφόσον χρειαστεί, η Πολιτεία θα πράξει όσα είναι αναγκαία για τη στήριξη των εργαζομένων που επηρεάζονται, τονίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας.