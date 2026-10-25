Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Ελλάδα και κατά τόπους ενδέχεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν ισχυρές βροχοπτώσεις περιλαμβάνονται η Αττική, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Εύβοια, οι Σποράδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η επιδείνωση του καιρού έρχεται μετά τις βροχές και τις καταιγίδες που εκδηλώνονται ήδη σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα για την εποχή.

Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα εκδηλωθούν ισχυρά φαινόμενα τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, η ΕΜΥ προβλέπει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις εξής περιοχές:

Ανατολική Στερεά Ελλάδα: Κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως τις πρωινές ώρες.

Κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας και Βοιωτίας, έως τις πρωινές ώρες. Αττική: Έως το μεσημέρι και εκ νέου κατά τις βραδινές ώρες.

Έως το μεσημέρι και εκ νέου κατά τις βραδινές ώρες. Θεσσαλία: Στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας, έως τις βραδινές ώρες.

Στις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας και Λάρισας, έως τις βραδινές ώρες. Σποράδες και Εύβοια: Αναμένονται ισχυρά φαινόμενα.

Αναμένονται ισχυρά φαινόμενα. Δωδεκάνησα: Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ.

Από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Αττική, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να παρουσιάσουν δύο φάσεις, με την πρώτη να διαρκεί έως το μεσημέρι και τα φαινόμενα να επανέρχονται τις βραδινές ώρες.

Κακοκαιρία και την Τρίτη – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν σε περιοχές της ανατολικής χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται:

Στις Σποράδες και την Εύβοια , έως το μεσημέρι.

, έως το μεσημέρι. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου , έως αργά το απόγευμα.

, έως αργά το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα , από το μεσημέρι.

, από το μεσημέρι. Στην Αττική, έως τις πρωινές ώρες.

Η κακοκαιρία θα διατηρήσει το άστατο σκηνικό του καιρού και την Τρίτη, με τις περιοχές που αναφέρονται στο έκτακτο δελτίο να χρειάζεται να παρακολουθούν τις νεότερες ενημερώσεις των αρμόδιων αρχών.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την 28η Οκτωβρίου

Οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένεται να απασχολήσουν αρκετές περιοχές της χώρας και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι προβλέπεται να ενισχυθούν τοπικά. Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα σε ορισμένες περιοχές, χωρίς να αποκλείονται βροχές κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για τις επικαιροποιημένες προγνώσεις της ΕΜΥ, καθώς η ένταση και η εξέλιξη των φαινομένων ενδέχεται να διαφοροποιούνται ανά περιοχή.