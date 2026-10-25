Βροχερό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια να επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Γιώργο Εμμανουήλ, τα πιο έντονα φαινόμενα την Κυριακή αναμένονται στα δυτικά και στην Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Βροχές προβλέπονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση κυρίως τα βορειοανατολικά και ορισμένα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι μειωμένη κατά 2 με 3 βαθμούς σε σχέση με το Σάββατο. Οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν από 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ρόδο θα φτάσουν τους 24 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι βροχές ξεκίνησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Τα φαινόμενα αναμένεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση, ωστόσο θα επιστρέψουν από το μεσημέρι, με την έντασή τους να αυξάνεται όσο πλησιάζει το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει το μεσημέρι τους 21 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας πτώση 3 έως 4 βαθμών σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι σχετικά καλύτερος, χωρίς να αποκλείονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, νοτιοανατολικοί.

Νέα επιδείνωση του καιρού τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, οι βροχές αναμένεται να επεκταθούν σε ακόμη μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι περιοχές που φαίνεται να επηρεάζονται λιγότερο θα είναι κυρίως η Μακεδονία και η Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα προβλέπονται βροχοπτώσεις και, στα νοτιότερα τμήματα, καταιγίδες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την Αττική, καθώς και στα νοτιότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι εντονότερα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Επιμένουν οι βροχές την Τρίτη – Ενισχύονται οι άνεμοι

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα και την ανατολική Πελοπόννησο. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη τοπικά ενδέχεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κακοκαιρίας, θα συμβάλει στη διατήρηση των θερμοκρασιών σε χαμηλότερα επίπεδα. Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται βροχές. Ωστόσο, ο Γιώργος Εμμανουήλ διατηρεί μικρή επιφύλαξη για το ενδεχόμενο πρόσκαιρης βροχόπτωσης, με τις πιθανότητες να παραμένουν περιορισμένες.

Αντίθετα, βροχές αναμένονται σε νοτιότερες περιοχές της χώρας, κυρίως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα να σημειωθεί ασθενής βροχή νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν και οι καιρικές συνθήκες θα γίνουν καλύτερες.