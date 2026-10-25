Η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (25/10), με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται αρχικά στα βορειοδυτικά και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος της χώρας. Βροχερό θα είναι το σκηνικό και στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν διαδοχικά τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, μέχρι το βράδυ της Κυριακής οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, η περιορισμένη ορατότητα θα ευνοήσει τον σχηματισμό ομίχλης σε ορισμένες περιοχές.

Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με το νότιο τμήμα της χώρας να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Τη Δευτέρα αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, από τις Κυκλάδες έως τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Στην Αττική και την Εύβοια, οι βροχές θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, καθώς θα ενισχυθεί το βορειοανατολικό ρεύμα. Την Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ημέρες

Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς τα ανατολικά, με τους βοριάδες να ενισχύονται σταδιακά. Από την Τρίτη οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ την Τετάρτη (28/10) στο Αιγαίο ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ.

Η ενίσχυση των ανέμων θα συνοδευτεί από περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Την Τετάρτη αναμένεται, πάντως, σταδιακή βελτίωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα και στις βόρειες περιοχές, έως και τη Θεσσαλία. Από την Πέμπτη η βελτίωση αναμένεται να επεκταθεί.

Στην αλλαγή του καιρού αναφέρθηκε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Για σήμερα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια στη δυτική Ελλάδα. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ προς το βράδυ θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ως εξής:

Δυτική Μακεδονία: από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη: από 10 έως 21 βαθμούς.

Ήπειρος: από 11 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία: από 13 έως 21 βαθμούς.

Στερεά Ελλάδα: από 12 έως 22 βαθμούς.

Πελοπόννησος: από 13 έως 22 βαθμούς.

Επτάνησα: από 15 έως 22 βαθμούς.

Νησιά βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου: από 15 έως 21 βαθμούς.

Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: από 16 έως 22 βαθμούς.

Δωδεκάνησα: έως 24 βαθμούς.

Κρήτη: από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.