Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:15 το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Ζακύνθου, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Η αρχική εκτίμηση του Ινστιτούτου τοποθετεί το επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο που βρίσκεται μεταξύ της Ζακύνθου και των ακτών της Ηλείας, σε απόσταση 29 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά από την Αμαλιάδα.

Όπως προκύπτει από τα ίδια προκαταρκτικά στοιχεία, η δόνηση εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος πέντε χιλιομέτρων. Το μέγεθος, η θέση του επικέντρου και το βάθος βασίζονται στην αυτόματη επεξεργασία των καταγραφών.