Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, τίμησε τη μνήμη της με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Παύλος Χρηστίδης υπήρξε στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά και εκπρόσωπος Τύπου κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, τόσο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη όσο και στο Κίνημα Αλλαγής.

Αναφερόμενος στην πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, την περιέγραψε ως «τη γυναίκα που έβαλε το “εμείς” πάνω από το “εγώ”», τονίζοντας ότι ηγήθηκε με το παράδειγμά της και αγωνίστηκε σε όλη της τη ζωή για τις αξίες, την πατρίδα και την παράταξή της, την οποία αποκαλούσε «το σπίτι μας».

Μάλιστα, επέλεξε τέσσερις λέξεις για να συνοψίσει την προσωπικότητά της: «Θάρρος. Δύναμη. Αυτοθυσία. Ανιδιοτέλεια».

Στην ανάρτησή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε και στην παρακαταθήκη που άφησε πίσω της η Φώφη Γεννηματά, επισημαίνοντας ότι παραμένει ζωντανή στη μνήμη, στους αγώνες και στην πίστη πως η πολιτική αποκτά νόημα όταν υπηρετεί τον άνθρωπο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον δύσκολο δρόμο που εκείνη άνοιξε, κάνοντας αναφορά στον Νίκο Καζαντζάκη και στη φράση «ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος».

«Πέντε χρόνια μετά μας λείπει πολύ», κατέληξε ο Παύλος Χρηστίδης, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με ένα βίντεο που περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τη ζωή και την πολιτική πορεία της Φώφης Γεννηματά.