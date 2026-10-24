Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (24.10.2026) στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου τραυματίστηκε η οδηγός μοτοσικλέτας και ο συνεπιβάτης της.

Ήταν 04:00 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αμφιθέας στην Καλλιθέα, λίγα μέτρα πριν την υπόγεια διάβαση της Λεωφόρου Συγγρού, όταν έγινε το σοβαρό τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της νεαρής οδηγού.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, φαίνεται καρέ καρέ το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε η 27χρονης που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα και τον ελαφρύ τραυματισμό του 37χρονου.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, η οδηγός έχασε τον έλεγχο στην στροφή που κάνει ο δρόμος αμέσως μετά την υπόγεια διάβαση και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα.

Μαζί με τον 37χρονο συνεπιβάτη της μηχανής, εκτινάχθηκαν στο αντίθετο ρεύμα και έπεσαν πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Μετά από λίγη ώρα έφτασαν στο σημείο Αστυνομία και ασθενοφόρο με το οποίο η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.