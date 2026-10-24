Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ του Σαββάτου λόγω ύποπτου αντικειμένου που εντοπίστηκε στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία βαλίτσα. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) για τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου.

Παράλληλα, στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ιπποκράτους, από το ύψος της οδού Ναυαρίνου και στην οδό Σόλωνος, από το ύψος της οδού Ασκληπιού.