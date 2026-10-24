Αυξημένα μέτρα για την ομαλή μετακίνηση των οδηγών και την οδική ασφάλεια έχει προγραμματίσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου.

Στα μέτρα, που θα εφαρμοστούν στο οδικό δίκτυο της χώρας από την Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, συμπεριλαμβάνονται και απαγορεύσεις στην κίνηση των φορτηγών στα εθνικά δίκτυα, αλλά και ειδικά συνεργεία για τον εντοπισμό των επικίνδυνων παραβάσεων.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωσή της, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κ.λπ., μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα, οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης, οδήγηση για επίδειξη ικανότητας, κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας, φθαρμένα ελαστικά),

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

Ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ως εξής:

Για την έξοδο από τις μεγάλες πόλεις, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 16:00 έως 22:00.

Για την επιστροφή, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 και από ώρα 16:00 έως 23:00.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους πολίτες: