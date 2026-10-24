Σαρωτική ήταν η αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στηθεί γύρω από το δίκτυο καταστημάτων της «Pizza Fan», σε γραφεία, καταστήματα και οικίες σε περιοχές της Αττικής και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 23 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 109 ταυτοποιημένα άτομα.

Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του Εποπτεύοντος της Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, διενεργήθηκε από τη Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων Προκαταρκτική Εξέταση για τη διερεύνηση καταγγελίας, η οποία ανέφερε ότι το σύνολο των καταστημάτων franchise με την επωνυμία «PIZZA FAN», αλλά και τα εταιρικά καταστήματα που ανήκουν στην προαναφερόμενη εταιρεία, δηλώνουν τους εργαζόμενους σε αυτά για μικρότερη χρονική διάρκεια από αυτή που εργάζονταν στην πραγματικότητα με αποτέλεσμα να πληρώνουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Επιπλέον, διερευνήθηκε σκέλος της καταγγελίας που ανέφερε ότι μέρος της κερδοφορίας των καταστημάτων του συνόλου του δικτύου της εταιρείας προκύπτει από τη μερική μη απόδοση Φ.Π.Α.

Προκειμένου να γίνει αυτό εφικτό, υπήρχε η δυνατότητα μέσω ειδικού αλγορίθμου στο σύστημα λήψης των παραγγελιών των πελατών, να μπορούν να εκτελούνται οι παραγγελίες χωρίς να εκδίδεται η σχετική νόμιμη απόδειξη.

Το ποσοστό των νόμιμων αποδείξεων που δεν εκδίδονταν κυμαίνεται περίπου στο 20%, ενώ με την επίβλεψη όλου αυτού του συστήματος ήταν επιφορτισμένο το λογιστήριο της εταιρείας, στο Χαλάνδρι.

Από την πραγματοποιηθείσα έρευνα (ανάλυση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, επεξεργασία των δεδομένων των συστημάτων της ΑΑΔΕ, καθώς και λοιπών ληφθέντων στοιχείων, φυσικές επιτηρήσεις κ.ά.) ταυτοποιήθηκαν τα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα και προέκυψε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, οι 9 συλληφθέντες που αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα, καθώς και άλλα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2016, συγκρότησαν την επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με σκοπό την κακουργηματική φοροδιαφυγή στον φόρο εισοδήματος και στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), μέσω της επέμβασης (παραβίασης) στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα franchise καταστήματα της PIZZA FAN να μην εκδίδουν κατά περίπτωση φορολογικά παραστατικά (Α.Λ.Π) για ληφθείσες, εκτελεσθείσες και παραδοθείσες παραγγελίες τους, προς τους πελάτες.

Όλα τα λεφτά παραδίδονταν από το δίκτυο στον Αρχηγό σε συγκεκριμένο ραντεβού. Τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης μεταφέρονταν σε μετρητά, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της και αφού είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, σε μηνιαία συνάντηση του δικτύου με συμμετέχοντες τα μέλη της οργάνωσης σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι, όπου εκτός από την παράδοση των μετρητών παρουσιαζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητά τους.

Στα 35 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο

Η οικονομική ζημία που υπέστη το Ελληνικό δημόσιο από την τουλάχιστον δεκαετή δράση της οργάνωσης, λόγω μη απόδοσης των αναλογούντων φόρων (εισοδήματος και Φ.Π.Α.), εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, ενώ η φορολογητέα ύλη που αποκρύφθηκε ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ.

Από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, συντάχθηκαν 80 Εκθέσεις Ελέγχου για τα franchise καταστήματα του δικτύου της «PIZZA FAN», για το φορολογικό έτος 2023, 22 για το φορολογικό έτος 2026, τρεις για το φορολογικό έτος 2025 και τρεις για το φορολογικό έτος 2024, όπου αποτυπώθηκαν οι διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων και συνολικών εσόδων του κάθε καταστήματος. Οι Εκθέσεις απεστάλησαν στην ΑΑΔΕ, απ’ όπου θα εκδοθούν προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου, ώστε να υπολογιστεί το ύψος της διαπραχθείσας φοροδιαφυγής της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συνομιλίες των μελών της οργάνωσης που αποκάλυψαν τα «κεράσματα»

Σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του ιδιοκτήτη της «Pizza Fan» και αρχηγού της οργάνωσης και του προγραμματιστή-υπεύθυνου μηχανογράφησης, εκφράζεται η απορία του αρχηγού αν ο δεύτερος έκανε κάτι με τα «κεράσματα» με εκείνον να απαντά ότι το έφτιαξε όπως το ζήτησε. Εν συνεχεία, ο αρχηγός αναφέρεται σχετικά με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει στο σύστημα της «Pizza Fan» προκειμένου να εμφανίζεται το «κέρασμα»:

Αρχηγός: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα;

Προγραμματιστής: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον (υπαρχηγό) μάξιμουμ δύο το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

Αρχηγός: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Προγραμματιστής: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις 60 μέρες. Το είχαμε πάει μία φορά στις 30. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές το μήνα. Οπότε το βάλατε μία φορά στις 15, να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές.

Αρχηγός: Ναι.

Προγραμματιστής: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των 40 ευρώ. Ότι μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο Μήτσος μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε 15 μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα «κέρασμα» στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Αρχηγός: Εντάξει έγινε αγόρι μου.

Σε άλλη συνομιλία μεταξύ του αρχηγού και του υπαρχηγού, ο πρώτος θέλει να διαπιστώσει για ποιο λόγο όσα μαγαζιά έχουν τη δυνατότητα για «κέρασμα» στο τέικ (TAKE), δεν το χρησιμοποιούν:

Αρχηγός: Εγώ πιστεύω ότι έχουν πάρει χαμπάρι επειδή είναι αμόρφωτοι σου λέω. Δηλαδή άμα τους πεις μ…..ες χάνετε λεφτά από εδώ μπορεί να το δουλέψουνε. Απλά να έχουμε μία κατάσταση ποιοι δεν το χρησιμοποιούνε. Ε καλά θα καταλάβεις μόλις δεις τα ονόματα θα καταλάβεις, άμα είναι ο (αναφέρει ένα όνομα διαχειριστή) ναι δε θέλει, φοβάται το προσωπικό. Αν είναι ξέρω εγώ κάποιος άλλος όμως, μπορεί να μην το έχει καταλάβει λόγω αμορφωσιάς.

Υπαρχηγός: Ωραία τέλεια.

Αρχηγός: Να μας βγάλει μία λίστα με αυτούς που δε χρησιμοποιούνε το τέικ (TAKE).

Υπαρχηγός: Ποιοι δεν παίζουνε μπάλα τέικ (TAKE) ναι.

Αρχηγός: Για να τους έχουμε υπόψιν μας και να το συζητήσουμε.

Η ενημέρωση του Αρχηγού από πληροφοριοδότες μέσα από την ΑΑΔΕ

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αρχηγού και του Προγραμματιστή, αναφέρεται ότι ο Αρχηγός έχει γνωστούς του στη ΑΑΔΕ και τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες που έγιναν σε βάρος της εταιρείας, καθώς και για ελέγχους που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, όπως του είπαν, στα μαγαζιά του από Σεπτέμβρη στο τέικ (TAKE):

Αρχηγός: Έκανε 2 καταγγελίες στην ΑΑΔΕ και μας ενημερώσανε. Θα κάνουμε λέει, να ξέρετε λέει από τον Σεπτέμβρη, τώρα δεν προλαβαίνουμε με τα νησιά, θα κάνουμε κάποιους ελέγχους στο τέικ (ΤΑΚΕ) θα έρθουμε να κάνουμε κάποιο πέρασμα, μας το είπαν έτσι καθαρά. Έτσι από Σεπτέμβρη θα κάνουμε κάποιο πέρασμα λέει να, να τσεκάρουμε λίγο τα μαγαζιά σας στο τέικ (TAKE) ας πούμε, ε εντάξει έναν έλεγχο ανά μαγαζί, έναν έλεγχο σε 10 μαγαζιά θα κάνουνε μιας και έχει έρθει στο πρωτόκολλο αυτή η καταγγελία αλλά και ξέρανε και ποιος είναι και παρόλο που κρύφτηκε από πίσω, έβαλε κάποιον άλλον.

Υπαρχηγός: Α δεν πήγε ο ίδιος προσωπικά να πει να φανεί ότι είναι από αυτόν.

Αρχηγός: Όχι ρε τρελός είσαι;

«Δώσε μια πιτσούλα δώρο να ηρεμήσει»

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ διαχειριστή καταστημάτων και επιθεωρητή του δικτύου, αναφέρονται σε παράπονο πελάτη που έλαβε την παραγγελία του αρκετή ώρα μετά, χωρίς απόδειξη, καθώς είχε κοπεί σαν κέρασμα και στην προσπάθεια των συνομιλητών να το διορθώσουν (πίστωση των χρημάτων του και δώρο μία πίτσα) προκειμένου να ηρεμήσει ο πελάτης, για να μη γίνει θέμα και φτάσει μέχρι τον Αρχηγό:

Επιθεωρητής δικτύου: Λοιπόν, ήρθε ένα παράπονο σε web για το Λαγονήσι, το οποίο ήτανε χθεσινό. Αυτός παράγγειλε μέσα από το σάιτ μας και η παραγγελία πήγε στο Ελληνικό, αντί να πάει στο Λαγονήσι,

Διαχειριστής καταστημάτων: Ναι

Επιθεωρητής δικτύου: Έγινε η παραγγελία μπήκε στις 9 παρά είκοσι, μετά το Ελληνικό πήγε εκεί πέρα δεν βρήκε τον πελάτη, άρα ο πελάτης, είπαν ότι δεν είχε παραγγείλει, ακυρώσανε την παραγγελία και μετά από 50 λεπτά πήγε ξανά μήνυμα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι ο πελάτης βρίσκεται στο Λαγονήσι.

Διαχειριστής καταστημάτων: Ωραία.

Επιθεωρητής δικτύου: Ωραία; Ε, μέχρι να ετοιμαστεί και αυτά, η παραγγελία παραδόθηκε στις 11 παρά τέταρτο. Αυτός παρήγγειλε στις 9 παρά τέταρτο, ουσιαστικά 2 ώρες μετά. Ε, δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει «κέρασμα» και πήρα και το Διονύση πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ’ άλλο, έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω. 31,40 ευρώ.

Διαχειριστής καταστημάτων: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή

Επιθεωρητής δικτύου: Δυο πιτσούλες; Δύο πίτσες ;

Διαχειριστής καταστημάτων: Μία

Επιθεωρητής δικτύου: ΟΚ

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός

Η εταιρεία διαχειριζόταν το κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και εν συνεχεία προωθούσε τις παραγγελίες στο αντίστοιχο κατάστημα βάσει διεύθυνσης εξυπηρέτησης. Η παραγγελία τότε εμφανιζόταν και στο σύστημα παραγγελιοληψίας του αντίστοιχου καταστήματος, προκειμένου να εκτελεστεί. Όταν μια παραγγελία ολοκληρωνόταν, ο εκάστοτε υπάλληλος – ταμίας του καταστήματος πατώντας στην οθόνη της ταμειακής, του δίνονταν τρεις επιλογές:

α) έκδοση απόδειξης για πληρωμή με μετρητά,

β) έκδοση απόδειξης για πληρωμή μέσω κάρτας και

γ) ακύρωση παραγγελίας.

Αυτές είναι οι προκαθορισμένες επιλογές του συστήματος, ενώ για κάποιες παραγγελίες τις οποίες επέλεγε ο ειδικός αλγόριθμος, που είχε εγκαταστήσει ο προγραμματιστής-μέλος της οργάνωσης δινόταν μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία ονομάζεται «κέρασμα-απόδειξη».

Οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη καταγράφονταν και παρέμεναν στο κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορεί η οργάνωση να παρακολουθεί τον συνολικό τζίρο των franchise καταστημάτων και να γνωρίζει και να διανέμει ανάλογα τα κέρδη από την παράνομη αυτή δραστηριότητα.

Ο αρχηγός της οργάνωσης είναι μέλος κατά 0,01% της Ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου, όπου πραγματικοί ιδιοκτήτες της είναι ο ίδιος μαζί με τον στενό συνεργάτη του και υπαρχηγό της οργάνωσης. Με τον τρόπο αυτό πετύχαιναν τη μη απόδοση φόρων στο Ελληνικό κράτος.