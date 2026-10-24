Τον εφιάλτη της κλοπής βιώνει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες μια νεαρή μητέρα στη Λαμία, η οποία μεγαλώνει μόνη τα δύο παιδιά της και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές δυσκολίες.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όπως ανέφερε στην κάμερα αυτή τη φορά άγνωστοι της έκλεψαν το πορτοφόλι από την τσάντα της και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τις πιστωτικές της κάρτες για αγορές στο κέντρο της πόλης.

Δεν είναι, ωστόσο, η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τέτοιο περιστατικό. Όπως καταγγέλλει, πριν από λίγους μήνες της είχαν αρπάξει το κινητό τηλέφωνο στην πλατεία Ελευθερίας. Όταν προσπάθησε να τους σταματήσει, την έσερναν με το αυτοκίνητο μπροστά στο παιδί της.

Η νέα περιπέτεια έχει προκαλέσει την έντονη αγανάκτησή της, καθώς, όπως εξηγεί, εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια για να μεγαλώσει τα παιδιά της και να τους εξασφαλίσει όσα χρειάζονται.

«Δεν είναι δυνατόν αυτοί να κάθονται, να παίρνουν επιδόματα και να μας κλέβουν και από πάνω. Κι εγώ να δουλεύω και σαν μονογονεϊκή οικογένεια να μην έχω καμία βοήθεια από το κράτος…», αναφέρει χαρακτηριστικά.