Ανοιξιάτικη μεταβολή έκανε ο καιρός σήμερα στην Αθήνα, δίνοντας την ευκαιρία σε Αθηναίους και τουρίστες να ξεχυθούν στα καταστήματα του κέντρου.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες από την κατάμεστη –από το Σύνταγμα μέχρι και το Μοναστηράκι– Ερμού, με πολλούς να προβαίνουν σε αγορές και άλλους να βολτάρουν στα μαγαζιά.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία έφτασε τους 25,3 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο (σταθμός Πατησίων).

Ραγδαία αλλαγή του καιρού την Κυριακή

Αύριο, Κυριακή, ωστόσο, ο καιρός θα δείξει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά, γρήγορα στη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά σε Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες και προς το βράδυ σε Κυκλάδες και Κρήτη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί: στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 21 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 19, στη Θεσσαλία από 13 έως 21 βαθμούς, στη Στερεά από 12 έως 22 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 15 έως 20-22 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 22 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις στα δυτικά, από μεταβλητές στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.