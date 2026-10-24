Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στις Σέρρες, όταν ένας 35χρονος εντόπισε ένα κομμάτι γυαλιού μέσα σε κουλούρι που έτρωγε. Το θραύσμα, μήκους 2,1 εκατοστών, καρφώθηκε στη γλώσσα και στον ουρανίσκο του, προκαλώντας τραυματισμό και αιμορραγία στο στόμα του.

Το συμβάν έγινε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και ο άνδρας χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο Σερρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δικηγόρου του Δημήτρη Γκολέμη, το κουλούρι είχε αγοραστεί από αρτοποιείο που λειτουργεί στην πόλη των Σερρών. Μάλιστα όπως υποστηρίζει πρόκειται για αλυσίδα καταστημάτων με περισσότερα αρτοποιεία.

Το κουλούρι προοριζόταν για το 3χρονο παιδί του

Όπως περιγράφει ο δικηγόρος, το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, καθώς το κουλούρι είχε αγοραστεί για το παιδί του 35χρονου, ηλικίας μόλις τριών ετών.

Το παιδί έφαγε περίπου το μισό κουλούρι και άφησε το υπόλοιπο. Στη συνέχεια, ο πατέρας του άρχισε να το τρώει, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία του γυαλιού μέσα στο στόμα του. Σύμφωνα με τον κ. Γκολέμη, ο 35χρονος απέφυγε την τελευταία στιγμή να καταπιεί το θραύσμα, ωστόσο τραυματίστηκε στη γλώσσα και στον ουρανίσκο.

Το κομμάτι γυαλιού φέρεται να έχει διαστάσεις 2,1 x 0,6 εκατοστά, όπως προκύπτει από τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε.

Εξώδικο στην εταιρεία και προσφυγή στις αρμόδιες αρχές

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η πλευρά του 35χρονου έχει στη διάθεσή της την απόδειξη αγοράς και έχει ήδη αποστείλει εξώδικο στην εταιρεία που διαχειρίζεται το αρτοποιείο, ενημερώνοντάς την για το περιστατικό. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση.

Παράλληλα, προαναγγέλλεται προσφυγή σε όλες τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΕΤ, με στόχο να διερευνηθεί η υπόθεση και να τεθεί στο επίκεντρο η ασφάλεια των καταναλωτών.

Όπως τόνισε ο κ. Γκολέμης, προτεραιότητα της πλευράς του 35χρονου είναι να προστατευθούν οι υπόλοιποι καταναλωτές, ενώ αναμένεται να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες σε διοικητικό, αστικό και ποινικό επίπεδο.