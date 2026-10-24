Παρουσία του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ, ως εκπροσώπου του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 η τελετή ορκωμοσίας πρωτοετών μαθητών και μαθητριών της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η τελετή έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο στρατόπεδο «ΛΟΧΑΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΚΑ ΦΩΚΑ», χοροστατούντος του πρωτοπρεσβυτέρου αντισυνταγματάρχη (ΣΙ) Ιωάννη Καραγιάννη ως εκπροσώπου του Παναγιώτατου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου.

Στην ορκωμοσία παραβρέθηκαν, επίσης, η περιφερειακή σύμβουλος, Όλια Βασιλάκη, ως εκπρόσωπος της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνάς Αηδονά, ο γενικός πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, ο διοικητής ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR, αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης ως εκπρόσωπος του αρχηγού ΓΕΣ, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο διοικητής της Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, εκπρόσωποι των αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας, ο επίτιμος πρόξενος της Αρμενίας στη Θεσσαλονίκη, Σαρκίς Δαγκαζιάν, εκπρόσωποι της στρατιωτικής ηγεσίας, των ακαδημαϊκών Αρχών, εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί, καθώς, επίσης, και οικείοι των ορκισθέντων.

Συνολικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ορκίστηκαν 165 πρωτοετείς του Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Κτηνιατρικού, Φαρμακευτικού, Οικονομικού, Ψυχολογικού, Πληροφορικής και Νομικού Τμήματος, εκ των οποίων τέσσερις από την Κύπρο, πέντε από την Ιορδανία, ένας από την Αρμενία, δύο από τη Μοζαμβίκη και τρεις από την Αλβανία.