Στα νερά του Θερμαϊκού, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται η φρεγάτα «Κίμων», στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (24.10.2026), πλήθος πολιτών σχημάτισε μεγάλες ουρές, περιμένοντας να επιβιβαστεί στο σύγχρονο πολεμικό πλοίο και να ξεναγηθεί στους χώρους του από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», η νεότερη και μία από τις πλέον προηγμένες κύριες μονάδες κρούσης του ελληνικού στόλου, θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και την Τρίτη (27.10.2026).

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα από τα σημαντικότερα νέα αποκτήματα του Πολεμικού Ναυτικού, να ενημερωθούν για τις επιχειρησιακές δυνατότητές του και να περιηγηθούν στους χώρους που έχουν διαμορφωθεί για την ξενάγηση.

Η παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μία από τις ξεχωριστές στιγμές των φετινών εορτασμών, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα πολεμικό πλοίο τελευταίας τεχνολογίας.