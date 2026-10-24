Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες σε τροχόσπιτο, ανάμεσά τους και ένα 10χρονο κοριτσάκι, σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου (24/10/26) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το συμβάν έλαβε χώρα στο 155,5ο χλμ. της Π.Α.Θ.Ε., στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, αμέσως μετά τον κόμβο των Λιβανατών. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ο 59χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί καταμεσής του οδοστρώματος.

Σώα η τριμελής οικογένεια

Μέσα στο όχημα επέβαινε μία οικογένεια με τη δεκάχρονη κόρη τους. Από την ανατροπή και παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, όλοι οι επιβαίνοντες βγήκαν από το όχημα απολύτως σώοι, χωρίς να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο τα μέλη της οικογένειας αρνήθηκαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, καθώς ήταν καλά στην υγεία τους και δεν κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή.

Έκλεισαν δύο λωρίδες – Εκτροπή κυκλοφορίας από τον παράδρομο

Από την ανατροπή του μεγάλου οχήματος έκλεισαν οι δύο βασικές λωρίδες κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου. Αρχικά, η διέλευση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσχέρεια και χαμηλές ταχύτητες μέσω της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με αποτέλεσμα να σχηματιστούν γρήγορα μεγάλες ουρές.

Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης του τουμπαρισμένου οχήματος από γερανοφόρο, καθώς και ο απαραίτητος καθαρισμός του οδοστρώματος, τέθηκε σε εφαρμογή σχέδιο εκτροπής.

Συγκεκριμένα, από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων και την παραχωρησιούχο εταιρεία, δόθηκε η κυκλοφορία μέσω του παραδρόμου των Λιβανατών έως και τον κόμβο της Αρκίτσας, σημείο από το οποίο τα οχήματα μπορούν να εισέρχονται κανονικά στον αυτοκινητόδρομο προς Λαμία.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.