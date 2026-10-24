Το όνομά του έμεινε στην Ιστορία συνδεδεμένο με την προδοσία. Είκοσι πέντε αιώνες μετά τη Μάχη των Θερμοπυλών, ο Εφιάλτης εξακολουθεί να μνημονεύεται ως ο άνθρωπος που αποκάλυψε στους Πέρσες το δρόμο προς τα νώτα του ελληνικού στρατού. Η χυδαία πράξη του συνδέθηκε με την ήττα των υπερήφανων υπερασπιστών του περάσματος και με τον θάνατο του βασιλιά Λεωνίδα και των ανδρών που παρέμειναν μαζί του ως το τέλος. Όλοι πέρασαν στην αιωνιότητα. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους.

Ο Εφιάλτης ήταν γιος του Ευρυδήμου και καταγόταν από τη Μαλίδα, την περιοχή γύρω από τον Μαλιακό Κόλπο και την ανατολική κοιλάδα του Σπερχειού. Ήταν ντόπιος της περιοχής των Θερμοπυλών. Γνώριζε τον τόπο και, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, γνώριζε καλά τη διαδρομή που επέτρεπε την παράκαμψη του στενού μέσω των βουνών. Πριν από τα γεγονότα του 480 π.Χ., δεν κατέχει κάποια εξέχουσα θέση στην ιστορική παράδοση. Το όνομά του έγινε γνωστό εξαιτίας της συμμετοχής του στην καθοριστική εξέλιξη της μάχης. Ένας λεκές σε μια ένδοξη ιστορία.

Η κάθοδος της περσικής αυτοκρατορίας

Το 480 π.Χ., λοιπόν, ο ελλαδικός χώρος βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές εκστρατείες της αρχαιότητας. Ο Ξέρξης, βασιλιάς της Περσικής Αυτοκρατορίας, είχε αναλάβει την εκστρατεία εναντίον της Ελλάδας, υλοποιώντας το μεγαλόπνοο σχέδιο των Περσών να επεκτείνουν την κυριαρχία τους προς τη Δύση. Η εκστρατεία του ήταν μια τεράστια στρατιωτική και ναυτική επιχείρηση, οργανωμένη από μια αυτοκρατορία που εκτεινόταν από περιοχές της Ασίας έως την ανατολική Μεσόγειο. Η πολεμική του μηχανή ήταν σε πλήρη απαρτία.

Ο Ξέρξης είχε στη διάθεσή του στρατεύματα από πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας του, με διαφορετικό οπλισμό, εξοπλισμό και στρατιωτικές παραδόσεις. Πεζικό, ιππικό, τοξότες και επίλεκτες μονάδες, οι περιβόητοι Αθάνατοι – 10.000 στον αριθμό, συμμετείχαν στην εκστρατεία. Ο στόλος του υποστήριζε τις κινήσεις του στρατού και τη μεταφορά εφοδίων. Η ακριβής αριθμητική δύναμη της περσικής στρατιάς παραμένει αντικείμενο συζήτησης και οι τεράστιοι αριθμοί που παραδίδει ο Ηρόδοτος -κάνει λόγο για 2,6 εκατομμύρια, μαζί με τους άμαχους- δεν γίνονται σήμερα αποδεκτοί χωρίς επιφυλάξεις. Η ιστορική έρευνα επισημαίνει τις δυσκολίες τροφοδοσίας και μετακίνησης μιας στρατιάς τέτοιου μεγέθους. Όπως και να ‘χει, ήταν μια καλοδουλεμένη και ισχυρή στρατιά που σκόρπιζε τον φόβο και τον τρόμο.

Η προέλαση των Περσών προς την Ελλάδα απαιτούσε τεράστια οργανωτική προσπάθεια. Ο Ξέρξης πέρασε τον Ελλήσποντο με τη βοήθεια γεφυρών που κατασκευάστηκαν για τη διάβαση της στρατιάς. Η πορεία συνεχίστηκε μέσω της Θράκης και της Μακεδονίας προς τη Θεσσαλία. Πόλεις και περιοχές αντιμετώπιζαν πλέον ένα κρίσιμο δίλημμα. Αντίσταση ή υποταγή σε μια δύναμη που είχε ήδη επιβάλει την παρουσία της σε μεγάλο μέρος της βόρειας Ελλάδας.

Οι ελληνικές πόλεις, όπως γνωρίζουμε, δεν αποτελούσαν ένα ενιαίο κράτος. Διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικά πολιτικά συστήματα και ποικίλες σχέσεις μεταξύ τους. Ορισμένες πόλεις επέλεξαν να συνεργαστούν με τους Πέρσες. Άλλες συμμετείχαν στην αντίσταση. Η Αθήνα και η Σπάρτη διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση της συμμαχικής άμυνας, αυτό όμως δεν σήμαινε ότι όλες οι ελληνικές κοινότητες είχαν την ίδια στάση. Οι σύμμαχοι αποφάσισαν να υπερασπιστούν τις Θερμοπύλες, ένα πέρασμα που περιόριζε τις δυνατότητες ανάπτυξης του μεγάλου περσικού στρατού. Ταυτόχρονα, ο ελληνικός στόλος έλαβε θέσεις στο Αρτεμίσιο, ώστε η χερσαία και η ναυτική άμυνα να λειτουργούν συνδυαστικά. Η επιλογή αυτή αντανακλούσε την ανάγκη να ανακοπεί η προέλαση του Ξέρξη σε σημεία όπου η αριθμητική υπεροχή του δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πλήρως.

Για τον Πέρση βασιλιά, η κατάληψη των Θερμοπυλών αποτελούσε αναγκαίο βήμα για τη συνέχιση της εκστρατείας προς τη νότια Ελλάδα. Για τους Έλληνες, το ίδιο πέρασμα ήταν ένα από τα λίγα σημεία όπου μπορούσαν να μετατρέψουν τη γεωγραφία σε όπλο. Εκεί, στο στενό ανάμεσα στα βουνά και στη θάλασσα, η πορεία μιας αυτοκρατορίας θα συναντούσε την αντίσταση ενός πολύ μικρότερου αλλά παθιασμένου στρατού.

Οι ελληνικές δυνάμεις στις Θερμποπύλες

Οι Έλληνες γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον στρατό του Ξέρξη με τους ίδιους όρους που θα επέβαλλε μια ανοιχτή πεδιάδα. Επικεφαλής της χερσαίας άμυνας τέθηκε ο βασιλιάς της Σπάρτης, Λεωνίδας. Η Σπάρτη διέθετε ισχυρή στρατιωτική παράδοση και αναγνωρισμένο κύρος μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Μαζί του τριακόσιοι Σπαρτιάτες οπλίτες, επιλεγμένοι σύμφωνα με τα σπαρτιατικά έθιμα, καθώς και στρατιωτικά σώματα από άλλες ελληνικές πόλεις.

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στις Θερμοπύλες συγκεντρώθηκαν δυνάμεις από την Πελοπόννησο, τη Βοιωτία, τη Φωκίδα και άλλες περιοχές. Ανάμεσά τους βρίσκονταν επτακόσιοι Θεσπιείς και τετρακόσιοι Θηβαίοι, ενώ είχαν κληθεί και Λοκροί από την Οπούντα – στη σημερινή Φωκίδα και Αιτωλοακαρνανία. Ο ιστορικός καταγράφει επίσης Αρκάδες, Κορίνθιους, Φλιάσιους και Μυκηναίους. Οι συνολικές δυνάμεις που αναφέρει για την αρχική συγκέντρωση, με τις επιμέρους κατηγορίες να χρειάζονται προσεκτική ανάγνωση, ήταν αρκετές χιλιάδες άνδρες. Οι τριακόσιοι Σπαρτιάτες δεν ήταν ολόκληρος ο ελληνικός στρατός στις Θερμοπύλες. Ήταν όμως το σπαρτιατικό σώμα που συνδέθηκε περισσότερο με την τελευταία φάση της μάχης και με την απόφαση του Λεωνίδα να παραμείνει στο πεδίο, όταν έγινε γνωστό ότι ο εχθρός μπορούσε να τους κυκλώσει.

Το Φωκικό τείχος και η αμυντική οργάνωση

Σημαντικό ρόλο στην ελληνική άμυνα διαδραμάτισε ένα παλαιότερο τείχος που είχαν κατασκευάσει οι Φωκείς για να προστατεύσουν την περιοχή από προηγούμενες απειλές. Ο χρόνος είχε φθείρει μεγάλο μέρος του, αλλά οι Έλληνες το επισκεύασαν και το αξιοποίησαν για την άμυνά τους. Η σημασία του βρισκόταν στο ότι ενίσχυε τη θέση των υπερασπιστών και δυσκόλευε την απευθείας προώθηση των επιτιθέμενων. Σε συνδυασμό με τη στενότητα του περάσματος, τη φάλαγγα των οπλιτών και την εναλλαγή των ελληνικών σωμάτων στη μάχη, συνέβαλε στη διατήρηση της γραμμής.

Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Έλληνες πολεμούσαν διαδοχικά κατά σώματα ενώ στην παράδοση για τις Θερμοπύλες αναφέρεται ότι οι Σπαρτιάτες χρησιμοποιούσαν προσποιητές υποχωρήσεις, προκαλώντας τους αντιπάλους να διασπάσουν τον σχηματισμό τους και στη συνέχεια αντεπιτιθέμενοι. Η τακτική αυτή έφερνε σημαντικά αποτελέσματα επί του πεδίου. Οι δύο πρώτες ημέρες της σύγκρουσης απέδειξαν ότι ο Ξέρξης δεν μπορούσε να πετύχει τον στόχο του μόνο με επαναλαμβανόμενες μετωπικές επιθέσεις. Η άμυνα των γενναίων Ελλήνων παρέμενε στη θέση της. Η λύση βρισκόταν αλλού, όχι στην ισχυρότερη έφοδο, αλλά στην παράκαμψη της ελληνικής γραμμής. Και αυτήν ακριβώς τη λύση ήρθε να προσφέρει ο Εφιάλτης.

Ο Εφιάλτης ζήτηση ακρόαση από τον Ξέρξη

Ο Ηρόδοτος, στο έβδομο βιβλίο των Ιστοριών του, αναφέρει ρητά ότι ο Εφιάλτης προσήλθε στον Ξέρξη, όταν ο Πέρσης βασιλιάς δεν έβρισκε τρόπο να υπερνικήσει την ελληνική άμυνα. Ο σκοπός του Εφιάλτη, όπως τον παρουσιάζει ο αρχαίος ιστορικός, ήταν να κερδίσει μεγάλη ανταμοιβή από τον βασιλιά. Ο Εφιάλτης προσέφερε στον Ξέρξη τη γνώση του εδάφους. Η καταγωγή του είχε ιδιαίτερη σημασία σε όλο αυτό. Οι τοπικές διαδρομές, οι χαράδρες και τα περάσματα των βουνών στις Θερμοπύλες αποτελούσαν μέρος της γεωγραφίας μέσα στην οποία ζούσαν. Έτσι, ο Εφιάλτης πέρασε από την αφάνεια στην Ιστορία. Ο γιος του Ευρυδήμου του αποκάλυψε, λοιπόν, την ορεινή ατραπό που οδηγούσε πίσω από τις ελληνικές θέσεις και ανέλαβε να καθοδηγήσει από εκεί τους Πέρσες. Η Ανοπαία Ατραπός ήταν ένα ορεινό μονοπάτι που περνούσε από την περιοχή του Ασωπού ποταμού, διέσχιζε την ορεινή ράχη και κατέληγε κοντά στην Άλπηνο, στην περιοχή πίσω από τις ελληνικές θέσεις. Οι Πέρσες, μετά την αποκάλυψη του Εφιάλτη, διέσχισαν τον Ασωπό και κινήθηκαν τη νύχτα κατά μήκος της ορεινής διαδρομής.

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία της, πρέπει να φανταστεί την περιοχή όπως ήταν το 480 π.Χ. και όχι όπως εμφανίζεται σήμερα. Οι Θερμοπύλες βρίσκονταν ανάμεσα στις απότομες πλαγιές των ορεινών όγκων και στις παράκτιες εκτάσεις του Μαλιακού Κόλπου. Η θάλασσα εισχωρούσε βαθύτερα στην ξηρά, ενώ οι στενές λωρίδες γης περιόριζαν τις μετακινήσεις στρατευμάτων.

Δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό που συμφωνήθηκε ούτε διαθέτουμε στοιχεία για την προσωπική ζωή του Εφιάλτη πριν από αυτήν την απόφαση. Δεν γνωρίζουμε αν είχε προηγηθεί κάποια σύγκρουση με τους Έλληνες, αν υπήρχε προσωπική έχθρα προς τους Σπαρτιάτες ή αν η πράξη του υπαγορεύτηκε αποκλειστικά από την προσδοκία του πλούτου. Η αρχαία πηγή μάς δίνει το κίνητρο που θεωρεί πιθανό. Την επιθυμία για μεγάλη αμοιβή. Οτιδήποτε περισσότερο θα αποτελούσε εικασία.

Η νυχτερινή πορεία των Αθανάτων

Μετά την αποκάλυψη της διαδρομής, ο Ξέρξης έδωσε εντολή στον Υδάρνη να αναλάβει την επιχείρηση. Ο Υδάρνης ήταν ο επικεφαλής της δύναμης των Αθανάτων, η οποία επιλέχθηκε για να κινηθεί γύρω από τις ελληνικές θέσεις. Η περσική δύναμη ξεκίνησε τη νύχτα. Ο στόχος ήταν να περάσει από το βουνό, να υπερβεί την ελληνική άμυνα και να εμφανιστεί στα νώτα του στρατού του Λεωνίδα.

Στην ορεινή διαδρομή βρίσκονταν Φωκείς οπλίτες, οι οποίοι είχαν αναλάβει να προστατεύουν το μονοπάτι και την περιοχή τους. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Φωκείς δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως την προσέγγιση των Περσών. Όταν τους αντιλήφθηκαν, ο αντίπαλος είχε ήδη φτάσει κοντά τους. Ακολούθησε σύγκρουση, αλλά οι Φωκείς υποχώρησαν προς τα ψηλότερα σημεία του βουνού, πιστεύοντας ότι αποτελούσαν τον κύριο στόχο της επίθεσης. Οι Πέρσες δεν επέμειναν να τους καταδιώξουν. Συνέχισαν την πορεία τους προς τις ελληνικές θέσεις.

Η προειδοποίηση στον Λεωνίδα

Η είδηση της περσικής κίνησης έφτασε στον Λεωνίδα πριν ολοκληρωθεί η περικύκλωση. Ο Λεωνίδας βρέθηκε πλέον μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Αν παρέμενε στη θέση του, ο στρατός του κινδύνευε να δεχθεί επίθεση από δύο κατευθύνσεις. Αν υποχωρούσε, θα εγκατέλειπε το πέρασμα και θα έπρεπε να αναζητήσει νέα γραμμή άμυνας απέναντι σε μια στρατιά που ήδη προχωρούσε προς τον νότο.

Πολλοί σύμμαχοι αποχώρησαν, με την αφήγησή του Ηρόδοτου να αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν ορισμένοι έφυγαν με εντολή του Λεωνίδα ή αν αποφάσισαν μόνοι τους να αποσυρθούν. Ο Λεωνίδας παρέμεινε με τους Σπαρτιάτες του και μαζί τους έμειναν οι Θεσπιείς, ενώ οι Θηβαίοι είχαν διαφορετική μοίρα στην τελική φάση της σύγκρουσης. Η παρουσία των Θεσπιέων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η θυσία τους συχνά επισκιάζεται από τη φήμη των τριακοσίων Σπαρτιατών.

Η τρίτη μέρα μαχών και η τελευταία σύγκρουση

Την τρίτη ημέρα της μάχης, οι Πέρσες προχώρησαν στην τελική επίθεση. Οι Έλληνες που είχαν παραμείνει πολέμησαν πλέον υπό συνθήκες περικύκλωσης. Η δυνατότητα να διατηρήσουν τη φάλαγγα σε ένα ενιαίο μέτωπο είχε περιοριστεί.

Ο Λεωνίδας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Οι επιζώντες Σπαρτιάτες και Θεσπιείς κατέληξαν να πολεμούν σε έναν μικρό λόφο, όπου οι Πέρσες τούς έπληξαν με βέλη. Το τέλος του βασιλιά της Σπάρτης είχαν οι και άντρες του. Η μάχη είχε χαθεί.

Η εξορία, η επικήρυξη και το τέλος του Εφιάλτη

Οι αναφορές στον Εφιάλτη δεν τελειώνει με την πτώση των Θερμοπυλών καθώς η πράξη του τον έφερε αντιμέτωπο με τις συνέπειες που θα ακολουθούσαν μετά το τέλος της περσικής εκστρατείας. Ο Εφιάλτης εγκατέλειψε τον τόπο του με μπόλικα πλούτη. Καμία μαρτυρία δεν μπορεί να προσδιορίσει τα ποσά. Η προδοσία του απέκτησε βαρύτατη φήμη μεταξύ των Ελλήνων. Η αποκάλυψη της διαδρομής που οδήγησε στην περικύκλωση του Λεωνίδα και του στρατού του, συνδέθηκε με τον θάνατο των υπερασπιστών των Θερμοπυλών και με την πτώση της ελληνικής άμυνας στο συγκεκριμένο πέρασμα.

Ο Εφιάλτης δεν έμεινε στην περιοχή για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Φοβούμενος τους Λακεδαιμονίους, κατέφυγε στη Θεσσαλία. Όταν οι Έλληνες είχαν πλέον απομακρύνει τον άμεσο περσικό κίνδυνο, η υπόθεση του Εφιάλτη παρέμενε ανοιχτή. Κατά τη σύνοδο της Αμφικτιονίας στις Πυλές, οι Πυλαγόρες αποφάσισαν να προκηρύξουν επικήρυξη για τη σύλληψή του. Η Αμφικτιονία ήταν θρησκευτική και πολιτική ένωση ελληνικών κοινοτήτων, με αρμοδιότητες που συνδέονταν κυρίως με τα κοινά ιερά και τη διαχείρισή τους.

Ο Εφιάλτης παρέμεινε για κάποιο διάστημα μακριά από τον τόπο του. Δεν γνωρίζουμε πόσο διήρκεσε η εξορία του ούτε διαθέτουμε πληροφορίες για την καθημερινή ζωή του κατά τη διάρκειά της. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Εφιάλτης επέστρεψε από την εξορία και βρέθηκε στην Αντίκυρα, όπου σκοτώθηκε από τον Αθηνάδη, έναν άνδρα από την Τραχίνα. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια. Ο Ηρόδοτος διευκρινίζει ότι ο Αθηνάδης δεν σκότωσε τον Εφιάλτη εξαιτίας της προδοσίας των Θερμοπυλών. Αναφέρει ότι υπήρχε διαφορετικός λόγος, τον οποίο σκοπεύει να εξηγήσει αργότερα στην ιστορία του. Η σχετική εξήγηση δεν σώζεται στο έργο του, όπως το έχουμε σήμερα. Επομένως, δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποιο ήταν το κίνητρο του Αθηνάδη. Οι Λακεδαιμόνιοι τίμησαν τον Αθηνάδη για τον θάνατο του Εφιάλτη.

Ο Εφιάλτης δεν πέθανε ως ένας άγνωστος άνθρωπος που είχε κατορθώσει να εξαφανιστεί από την Ιστορία. Το αντίθετο. Έμεινε στην ακριβώς αντίθετη πλευρά αυτής της μνήμης. Η δική του ιστορική κληρονομιά συνδέθηκε με την προδοσία. Η Ανοπαία Ατραπός ήταν το μονοπάτι για να περάσει στην αιωνιότητα. Ως ένας μεγάλος προδότης.