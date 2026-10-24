Δύο μικρές σεισμικές δονήσεις, μεγέθους 2,9 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκαν σήμερα το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Καρπάθου.

Η πρώτη σημειώθηκε στις 12:38, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Ολύμπου. Τρία λεπτά αργότερα, στις 12:41, ακολούθησε η δεύτερη δόνηση, μεγέθους 3,4 Ρίχτερ, σε απόσταση 31 χιλιομέτρων βόρεια της Ολύμπου.

Το εστιακό βάθος και των δύο δονήσεων υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγραφής.