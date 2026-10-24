Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου, προκαλώντας κινητοποίηση των λιμενικών αρχών. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Τον εντοπισμό και την περισυλλογή πραγματοποίησε πλήρωμα σκάφους της Frontex που επιχειρούσε στην περιοχή. Ακολούθησε η μεταφορά της σορού στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, όπως αναφέρει το eΚρήτη, επικαλούμενο ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, η μεταφορά στα Σφακιά έγινε προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίηση και τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για την ηλικία ή την ταυτότητα του ατόμου, ούτε διευκρινίσεις για το πώς βρέθηκε στη θάλασσα.