Σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και ΙΧ όχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στην περιοχή της Καλλιθέας.

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Ηρακλέους, την ώρα που στο ΙΧ και επέβαιναν δύο γυναίκες. Κατά τη σύγκρουση άνοιξαν οι αερόσακοι στο αυτοκίνητο, ενώ φθορές υπέστη και το λεωφορείο.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, Τροχαία καθώς και ΕΚΑΒ που προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε μια εκ των δύο επιβατών του οχήματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το λεωφορείο. Ο δρόμος παραμένει κλειστός και βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.