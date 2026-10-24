Στο Λαϊκό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 55χρονος άνδρας, ο οποίος αυτοτραυματίστηκε με πιστόλι που κατείχε νόμιμα, μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:45 τα ξημερώματα, στην οδό Παλαμηδίου 54, όταν ο άνδρας, γεννημένος το 1971, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο αριστερό πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Από τον χώρο του περιστατικού περισυνελέγησαν μία βολίδα και ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν αδιευκρίνιστες.