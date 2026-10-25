Σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν η Χρυσάνθη, ο Χρυσάφιος, ο Χρυσάφης και η Χρυσαφένια. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου, δύο γραμματέων του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του Ομολογητή, που μαρτύρησαν τον 4ο αιώνα.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Χρυσάνθη

Χρυσάφιος

Χρυσάφης

Χρυσαφένια

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης

Δήμητρα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη

Δήμος

Γλύκων, Γλυκός

Λέπτινος, Λεπτίνα

Λούππος, Λούππης

Κυπαρισσία

Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Μαρκιανού και Μαρτυρίου των νοταρίων, Αγίας Ταβιθάς, Αγίων Ουαλλερίου και Χρυσαφίου, Αγίου Αναστασίου, Αγίου Ουαλλερίνου, Αγίου Σαβίνου, Αγίου Ουάρου του εν Αιγύπτω, Αγίου Γεωργίου επισκόπου Αμάστριδος, Αγίων Παππία, Διοδώρου και Κλαυδιανού, δύο Μαρτύρων από τη Θράκη, Αγίας Χρυσάνθης, Οσίων Μαρτυρίου του Εγκλείστου και Μαρτυρίου του διακόνου, Αγίων Φαύστου, Βασιλείου και Λουκιανού, Αγίων Νικηφόρου και Στεφάνου, Αγίων Φιλαδέλφου και Πολυκάρπου και Οσίου Μακαρίου επισκόπου Πάφου της Κύπρου.

Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος: Οι δύο γραμματείς που εκτελέστηκαν για την πίστη τους

Οι Άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος έζησαν τον 4ο αιώνα μ.Χ., σε μια περίοδο έντονων θρησκευτικών αντιπαραθέσεων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Υπηρετούσαν ως νοτάριοι, δηλαδή γραμματείς, του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Παύλου του Ομολογητή.

Οι δύο άνδρες ήταν μορφωμένοι και κατείχαν σημαντική θέση στο περιβάλλον του Πατριαρχείου. Η δράση τους συνδέθηκε με τη διαμάχη ανάμεσα στους υποστηρικτές της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας και τους οπαδούς του Αρείου, ο οποίος αμφισβητούσε τη θεολογική αντίληψη για τη σχέση του Υιού με τον Θεό Πατέρα.

Την εποχή εκείνη αυτοκράτορας ήταν ο Κωνστάντιος Β΄ (337–361 μ.Χ.), ο οποίος υποστήριξε εκκλησιαστικές παρατάξεις που αντιτίθεντο στις θέσεις του Πατριάρχη Παύλου. Ο Παύλος απομακρύνθηκε επανειλημμένα από τον πατριαρχικό θρόνο και εξορίστηκε. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, βρήκε μαρτυρικό θάνατο στην περιοχή της Αρμενίας, όπου στραγγαλίστηκε από αντιπάλους του.

Παρά την απομάκρυνση του Πατριάρχη, ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος παρέμειναν πιστοί στις θέσεις του. Αρνήθηκαν να αποδεχθούν τις διδασκαλίες των Αρειανών και συνέχισαν να υπερασπίζονται το δόγμα που είχε διατυπωθεί στη Σύνοδο της Νίκαιας το 325 μ.Χ.

Κατά το συναξάρι, οι δύο γραμματείς συνελήφθησαν εξαιτίας της στάσης τους. Όταν οδηγήθηκαν ενώπιον της αυτοκρατορικής εξουσίας, δεν αποκήρυξαν τις πεποιθήσεις τους. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν με ξίφος.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου. Ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος συγκαταλέγονται στους μάρτυρες των θεολογικών συγκρούσεων του 4ου αιώνα, μιας περιόδου που επηρέασε καθοριστικά τη διαμόρφωση της χριστιανικής Εκκλησίας.

«Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστε» (Κατά Ιωάννην 8:31).

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Εορτολόγιο Οκτωβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Οκτωβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

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