Σε μια εντυπωσιακή άσκηση στο Αιγαίο, το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας χρησιμοποίησε την παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» (F-463) ως πλοίο-στόχο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές βολές κατευθυνόμενων πυραύλων. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με τη βύθιση του παλιού πολεμικού πλοίου από τορπίλη υποβρυχίου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Βόρειο Κρητικό Πέλαγος, στο πλαίσιο των βολών αποδοχής των οπλικών συστημάτων SPIKE NLOS και SPIKE ER, με τη συμμετοχή μονάδων του ελληνικού και του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.

Οι βολές διεξήχθησαν παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ, αντιναυάρχου Eyal Harel, του Αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα, καθώς και του Αρχηγού Στόλου, αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου.

Οι βολές των πυραύλων SPIKE και η βύθιση της φρεγάτας

Στην άσκηση συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων Φρεγατών, Υποβρυχίων, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτηρήσεως και Υποβρυχίων Καταστροφών, ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού, μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και δύο πλοία του ισραηλινού Ναυτικού που φέρουν κατευθυνόμενα βλήματα.

Οι βολές των πυραυλικών συστημάτων πραγματοποιήθηκαν από την κανονιοφόρο τύπου «Μαχητής» και από σκάφος ανορθόδοξου πολέμου τύπου MARK V, με το Πολεμικό Ναυτικό να επισημαίνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιβεβαίωση της επιχειρησιακής αξίας των νέων οπλικών συστημάτων.

📍 Βόρειο Κρητικό Πέλαγος 📅 21 Οκτωβρίου 2026 Ο Αρχηγός #ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρέστη στις βολές αποδοχής κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) SPIKE NLOS και ER του Πολεμικού Ναυτικού, παρουσία του Αρχηγού Ναυτικού του Ισραήλ, Αντιναυάρχου Eyal HAREL, και του Αρχηγού ΓΕΝ, Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ. Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία, ενώ παράλληλα διεξήχθησαν βολές κατευθυνομένων βλημάτων επιφανείας-επιφανείας (Κ/Β Ε-Ε) από μονάδες του Ισραηλινού Ναυτικού. 🔗 Περισσότερες πληροφορίες ➡️ https://t.co/VrZXTBjcDt #HNDGS #ΕΔ #ΕνοπλεςΔυναμεις #ΠολεμικόΝαυτικό #SPIKENLOS #SPIKEER #ΕπιχειρησιακήΕτοιμότητα #ΠάνταΈτοιμοιΠάνταΙσχυροί #AlwaysReadyAlwaysStrong @Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson @IDF — ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) October 23, 2026

Παράλληλα, βολές κατευθυνόμενων βλημάτων πραγματοποίησαν και μονάδες του ισραηλινού Ναυτικού, στο πλαίσιο της κοινής δραστηριότητας των δύο πλευρών.

Μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών, η παροπλισμένη φρεγάτα «Μπουμπουλίνα» χρησιμοποιήθηκε ως στόχος και βυθίστηκε από βολή τορπίλης τύπου SUT, η οποία εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο.

Η συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο περιθώριο των βολών, ο Αρχηγός ΓΕΝ και ο Αρχηγός Ναυτικού του Ισραήλ πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση επί της φρεγάτας «Ψαρά».

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Πολεμικών Ναυτικών, με στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας και την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν, τέλος, τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών.