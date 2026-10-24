Σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν η Σεβαστιανή, η Σεβαστίνα, η Σεβαστιάνα, η Σεβαστή, η Σέβη, η Σεβούλα, η Σεβαστούλα και ο Αρέθας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρέθα του Μεγαλομάρτυρα και των συν αυτώ Μαρτύρων, καθώς και της Αγίας Σεβαστιανής.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Σεβαστιανή

Σεβαστίνα

Σεβαστιάνα

Σεβαστή

Σέβη

Σεβούλα

Σεβαστούλα

Αρέθας

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Χρυσάνθη

Χρυσάφιος

Χρυσάφης

Χρυσαφένια

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Αρέθα του Μεγαλομάρτυρα και των συν αυτώ Μαρτύρων, Αγίας Σεβαστιανής, Αγίας Γυναίκας και του Αγίου Βρέφους της, Αγίων Μάρκου, Σωτήριχου και Ουαλεντίνου, Αγίου Ακάκιου του Πρεσβύτερου, Αγίου Νέρδωνα, Οσίου Αρέθα «του εν τω Σπηλαίω», Αγίου Maglorious του Sark και Αγίου Σενώχ της Τουρώνης του Ιαματικού.

Άγιος Αρέθας: Ο ηλικιωμένος ηγέτης που μαρτύρησε μαζί με τους χριστιανούς της Νεγράν

Ο Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας έζησε στις αρχές του 6ου αιώνα και υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητας της Νεγράν, στη νότια Αραβική Χερσόνησο. Η πόλη, γνωστή σήμερα ως Νατζράν, βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Την εποχή εκείνη, η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο συγκρούσεων ανάμεσα στο χριστιανικό βασίλειο του Αξούμ, στην ανατολική Αφρική, και στο βασίλειο των Ομηριτών, στη σημερινή Υεμένη. Ο βασιλιάς των Ομηριτών, Δουναάν, γνωστός και ως Δου Νουβάς, είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό και στράφηκε εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών της περιοχής.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Δουναάν πολιόρκησε τη Νεγράν και, αφού κατάφερε να εισέλθει στην πόλη, εξαπέλυσε διωγμούς εναντίον των χριστιανών κατοίκων της. Πολλοί θανατώθηκαν επειδή αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πίστη τους. Τα γεγονότα τοποθετούνται περίπου στο 523 μ.Χ., κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουστίνου Α΄.

Ο Αρέθας ήταν ήδη ηλικιωμένος και συγκαταλεγόταν στους προύχοντες της πόλης. Όπως αναφέρουν τα συναξάρια, παρά την προχωρημένη ηλικία του, παρέμεινε στο πλευρό των διωκόμενων χριστιανών και τους ενθάρρυνε να μην απαρνηθούν την πίστη τους. Όταν συνελήφθη, αρνήθηκε και ο ίδιος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του βασιλιά.

Ο Αρέθας εκτελέστηκε μαζί με εκατοντάδες άλλους χριστιανούς. Οι σχετικές αγιολογικές αφηγήσεις περιγράφουν εκτεταμένες σφαγές, στις οποίες περιλαμβάνονταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Το μαρτύριό του συνδέθηκε με τον διωγμό της χριστιανικής κοινότητας της Νεγράν, ένα γεγονός που καταγράφεται σε χριστιανικές πηγές της ύστερης αρχαιότητας.

Μετά τις διώξεις, ο χριστιανός βασιλιάς του Αξούμ, Ελεσβάαν, γνωστός και ως Καλέμπ, πραγματοποίησε εκστρατεία εναντίον του Δουναάν. Η μνήμη του Αρέθα και των υπόλοιπων μαρτύρων διατηρήθηκε στην εκκλησιαστική παράδοση, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τους τιμά κάθε χρόνο στις 24 Οκτωβρίου.

«Τμηθείς, Θεῷ προσῆξε Μάρτυς Ἀρέθας,

Πολλοὺς ὁμοίως Μάρτυρας τετμημένους». Συναξαριακό επίγραμμα για τον Άγιο Αρέθα

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