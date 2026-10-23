Περισσότερο από το 50% έχει ξεπεράσει η πρόοδος της πρώτης φάσης των εργασιών επέκτασης του Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με την τοποθέτηση του 11ου από τα 21 συνολικά κυψελωτά δομικά στοιχεία (caissons). Ωστόσο, απαιτείται η άμεση συνδρομή της Πολιτείας στο θέμα των μη εκραγέντων πυρομαχικών, ώστε να μην καθυστερήσουν οι επόμενες φάσεις του έργου.

Το εργοτάξιο στον Προβλήτα 6 του Λιμένα Θεσσαλονίκης συνεχίζει να εργάζεται σε 24ώρη και 7ήμερη βάση, με αποτέλεσμα πλέον να έχει τοποθετηθεί στο Θερμαϊκό και το 11ο κυψελωτό δομικό στοιχείο (caisson). Τα caissons κατασκευάζονται εντός του Λιμένα και ποντίζονται μέσα από μια τεχνική διαδικασία υψηλής ακρίβειας, που μοιάζει με γραμμή παραγωγής. Η τοποθέτηση του 11ου από τα 21 συνολικά caissons, σημαίνει πως η πρόοδος της πρώτης φάσης του έργου ξεπερνά το 50%.

Την ίδια στιγμή, προτεραιοποιούνται εργασίες που δεν επηρεάζονται από την εύρεση μη εκραγέντων πυρομαχικών, όπως η τοποθέτηση των πλακών προστασίας ποδός, οι οποίες λειτουργούν ως αντίβαρα στα caissons. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι για να ελαχιστοποηθεί η επιβάρυνση του χρονοδιαγράμματος, εξαιτίας του ανοιχτού θέματος με τα μη εκραγέντα πυρομαχικά, το οποίο υπόκειται στην αρμοδιότητα του Δημοσίου και για το οποίο χρειάζεται η καθοριστική και άμεση συμβολή της Πολιτείας.

Η ολοκλήρωση αυτής της φάσης του έργου επέκτασης του Προβλήτα 6, με την τοποθέτηση και των 21 caissons, υπολογίζεται σε 4-5 μήνες. Μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να έχει βρεθεί λύση για τα πυρομαχικά, καθώς το έργο δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση και θα προκληθούν επιπλέον καθυστερήσεις.