Τρίωρη παναττική στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, πραγματοποιούν σήμερα, Παρασκευή 23/10 εκπαιδευτικοί και πρωτοβάθμια σωματεία εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους τους που παραπέμπονται σε πειθαρχικό έλεγχο.

Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΟΛΜΕ και των τοπικών ΕΛΜΕ, οι συγκεντρωμένοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της οδού Ξενίας, αναρτώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στην ποινικοποίηση των αγώνων, την ώρα που ξεκινούσε η εξέταση της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί Δημήτρης Χαρτζουλάκης και Χρύσα Χοτζόγλου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες που επισύρουν ακόμη και την ποινή της οριστικής παύσης, λόγω της συμμετοχής τους σε κινητοποίηση ενάντια στην αξιολόγηση σε σχολείο του Πειραιά. «Η τρομοκρατία των διώξεων δεν θα περάσει».

Μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency έξω από το κτίριο του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο διωκόμενος εκπαιδευτικός Δημήτρης Χαρτζουλάκης τόνισε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ όπου γινόταν η εκδίκαση του πειθαρχικού μου και της Χρύσας Χοτζόγλου. Ένα πειθαρχικό το οποίο γίνεται μόνο και μόνο για τη συνδικαλιστική μας δράση, για τη συμμετοχή μας σε κινητοποίηση ενάντια στην αξιολόγηση. Σήμερα υπάρχει απεργία σε πολλά εκπαιδευτικά σωματεία της Αττικής και πολλές άλλες κινητοποιήσεις γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλώνουμε ότι η τρομοκρατία των πειθαρχικών και των διώξεων δεν θα περάσει. Οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, ώστε να έχουμε ένα σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν. Θα αντισταθούμε σε αυτές τις πολιτικές που μας θέλουν να ζούμε στη φτώχεια, σε ένα περιβάλλον όπου θα φοβόμαστε να μιλήσουμε και σε ένα περιβάλλον πολέμων γύρω μας.

Συνεχίζουμε τους αγώνες μας – όπως κάναμε και την Τετάρτη στα μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια – και το επόμενο διάστημα, ώστε να παρθούν πίσω όλες οι διώξεις, για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για μια ζωή με δικαιώματα».

Η Ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι τον περασμένο Απρίλιο το Πειθαρχικό Συμβούλιο είχε απορρίψει ομόφωνα την επιβολή δυνητικής αργίας, με τη Χρύσα Χοτζόγλου να επιστρέφει στη σχολική τάξη έπειτα από 18 μήνες απομάκρυνσης, και ζητά την άμεση και πλήρη απαλλαγή των δύο λειτουργών από κάθε κατηγορία.