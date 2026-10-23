Σημαντική αύξηση, της τάξης του 120%, καταγράφηκε στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα της Πάτρας κατά την εβδομάδα 12-18 Οκτωβρίου, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, 5-11 Οκτωβρίου, κατά την οποία καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 76%.

Το εύρημα προκύπτει από την επιδημιολογική επιτήρηση των αστικών λυμάτων που πραγματοποιεί το Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως μέλος του δικτύου λυμάτων του ΕΟΔΥ.

Η καταγραφείσα σταδιακή αύξηση στην ανίχνευση του γενετικού υλικού του ιού SARS-CoV-2 στα λύματα της πόλης αποτελεί, σύμφωνα με το Εργαστήριο, «σημαντική ένδειξη ενίσχυσης της κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των αστικών λυμάτων για την έγκαιρη ανίχνευση μεταβολών στην επιδημιολογική εικόνα της πόλης».

«Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη μεταβολή δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, ούτε υποδηλώνει απαραίτητα μεγαλύτερη σοβαρότητα της νόσου», προσθέτει το Εργαστήριο.