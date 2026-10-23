Διευκρινίσεις, σχετικά με τη χρηματοδότηση που είχε δοθεί από τη UNICEF στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, δίνει το υπουργείο Υγείας.

Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, περισσότερα από 100.000 παιδιά συμμετείχαν δωρεάν σε οργανωμένες δράσεις καλαθοσφαίρισης, ενώ στόχος της δράσης ήταν η προαγωγή της υγείας των παιδιών και η δωρεάν πρόσβασή τους σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε βάσει συγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τυποποιημένες διαδικασίες υλοποίησης και προβλεπόμενους ελέγχους. Τα παραδοτέα έχουν ελεγχθεί και η επίτευξή τους έχει επιβεβαιωθεί, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η συνεργασία με την ΕΟΚ είχε αποκλειστικά θεσμικό χαρακτήρα. Η ΕΟΚ αποτελεί την επίσημη εθνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης της χώρας, με οργανωμένο δίκτυο ενώσεων και σωματείων σε όλη την επικράτεια. Η επιλογή της βασίστηκε ακριβώς σε αυτή τη θεσμική ιδιότητα και στην οργανωτική της δυνατότητα να υλοποιήσει δράσεις μεγάλης κλίμακας, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα.

Τονίζουν ότι η συνεργασία αφορούσε την Ομοσπονδία ως θεσμικό φορέα και όχι προσωπικά τον πρόεδρό της. «Δεν συνδέεται με άλλες δραστηριότητες, επιχειρηματικές σχέσεις ή υποθέσεις, που ενδεχομένως αφορούν το συγκεκριμένο πρόσωπο και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε εμπλοκή του υπουργείου Υγείας σε αυτές», υπογραμμίζουν.

Υπογραμμίζουν, ακόμα, ότι η Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας αποτελεί μια σημαντική δημόσια παρέμβαση για την προστασία της υγείας των παιδιών, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η αξιολόγηση κάθε συνεργασίας, στο πλαίσιο της δράσης, οφείλει να βασίζεται στις προβλεπόμενες διαδικασίες, στη διαχείριση των πόρων και κυρίως στο πραγματικό όφελος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.