Σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Νέστορας, ο Νέστωρ και η Νεστορία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Νέστορα, του νεαρού μάρτυρα που συνδέθηκε με τον Άγιο Δημήτριο και έμεινε γνωστός από τη μονομαχία του με τον Λυαίο στη Θεσσαλονίκη.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Νέστορας

Νέστωρ

Νεστορία

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Νεφέλη

Βήλη

Βίλια

Ευνίκη

Ευνίκα

Στις 28 Οκτωβρίου, εκτός από την εθνική επέτειο του «Όχι», η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μνήμη των Αγίων Βήλης και Ευνίκης. Το όνομα Νεφέλη αναφέρεται σε ορισμένα εορτολόγια και την ημέρα της Αγίας Σκέπης.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίου Νέστορα, Αγίας Πρόκλας, συζύγου του Ποντίου Πιλάτου, Αγίων Καπετωλίνας και Ερωτηΐδας, Αγίου Κυριάκου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Οσίου Δημητρίου του Νέου (Μπασαράμπη), Οσίου Νέστορα του Χρονογράφου, Αγίων Μαβριανού και Βαλεντίνου. Επίσης, τιμάται η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Ανδρέα του Σμολένσκ, ενώ στο συναξάρι περιλαμβάνεται και η διήγηση για τους Ίβηρες.

Άγιος Νέστορας: Ο νεαρός που νίκησε τον Λυαίο και συνδέθηκε με το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου

Ο Άγιος Νέστορας, τη μνήμη του οποίου τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία στις 27 Οκτωβρίου, ήταν ένας νεαρός χριστιανός από τη Θεσσαλονίκη, που έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. Η μορφή του είναι στενά συνδεδεμένη με τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλύτη, πολιούχο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος τιμάται μία ημέρα νωρίτερα, στις 26 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Νέστορας ήταν μαθητής και πνευματικός ακόλουθος του Αγίου Δημητρίου. Η ιστορία του τοποθετείται στην περίοδο των διωγμών των χριστιανών στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν ο Δημήτριος είχε ήδη φυλακιστεί εξαιτίας της πίστης του.

Εκείνη την εποχή, όπως αναφέρουν οι συναξαριακές διηγήσεις, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιούνταν αγώνες στους οποίους ξεχώριζε ο Λυαίος, ένας ιδιαίτερα δυνατός παλαιστής που απολάμβανε την εύνοια της ρωμαϊκής εξουσίας. Ο Λυαίος προκαλούσε τους αντιπάλους του σε μονομαχίες και, σύμφωνα με την παράδοση, είχε αποκτήσει τη φήμη του αήττητου.

Ο νεαρός Νέστορας αποφάσισε να τον αντιμετωπίσει. Πριν από τη μονομαχία επισκέφθηκε τον φυλακισμένο Άγιο Δημήτριο και του ζήτησε να προσευχηθεί για εκείνον. Κατά τη διήγηση, ο Δημήτριος τον ευλόγησε και του προείπε ότι θα νικούσε τον Λυαίο, αλλά στη συνέχεια θα μαρτυρούσε για την πίστη του.

Ο Νέστορας μπήκε στο στάδιο και, πριν από την αναμέτρηση, φέρεται να αναφώνησε τη φράση που διατηρήθηκε στην εκκλησιαστική παράδοση:

«Θεὲ τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι».

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Νέστορας κατάφερε να νικήσει και να σκοτώσει τον Λυαίο. Η έκβαση της μονομαχίας προκάλεσε την οργή των ρωμαϊκών αρχών, που διέταξαν τη θανάτωσή του. Έτσι, ο νεαρός χριστιανός αναγνωρίστηκε από την Εκκλησία ως μάρτυρας, ενώ το γεγονός συνδέθηκε και με το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου.

Η αφήγηση για τον Νέστορα αποτελεί μέρος της θρησκευτικής παράδοσης της Θεσσαλονίκης. Οι λεπτομέρειες της μονομαχίας δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα από σύγχρονες ιστορικές πηγές. Ωστόσο, η σχέση του με τον Άγιο Δημήτριο κατέχει σημαντική θέση στην ορθόδοξη αγιολογική παράδοση, γεγονός που εξηγεί και γιατί οι δύο άγιοι τιμώνται σε διαδοχικές ημέρες, στις 26 και 27 Οκτωβρίου.

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