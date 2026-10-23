Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στην Κατερίνη, όταν 35χρονος εργαζόμενος έπεσε σε τάφρο με νερό κατά τη διάρκεια εργασιών, στο 430ό χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 07:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεπτοκαρυάς.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο, μεταφέροντάς τον σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του και την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.