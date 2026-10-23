Με αυξημένη υγρασία, λίγες τοπικές βροχές και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή, ωστόσο από την Κυριακή αναμένεται ραγδαία αλλαγή του σκηνικού.

Το νέο σύστημα κακοκαιρίας, σύμφωνα με προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα φέρει βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως και την Τετάρτη.

Έτσι, μετά το διήμερο των σχετικά ήπιων καιρικών συνθηκών, από την Κυριακή θα κυριαρχήσει η αστάθεια, περίοδος που θα διαρκέσει έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα, με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, με τα φαινόμενα να αρχίζουν από την Κυριακή το μεσημέρι.

Κατά τον ίδιο, ιδιαίτερα επικίνδυνες ημέρες θεωρούνται η Δευτέρα και η Τρίτη, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Σήμερα, Παρασκευή, επιμένουν οι ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, με λίγες βροχές, κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της επικράτειας.

Ένα κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί προς την περιοχή μας και έτσι από την Κυριακή το φθινόπωρο μας χτυπάει και πάλι την πόρτα, με τη Δευτέρα και την Τρίτη να είναι δύο αρκετά επικίνδυνες ημέρες, κυρίως για την κεντρική, ανατολική και νότια χώρα. Η βόρεια – βορειοανατολική χώρα θα επηρεαστεί στο μικρότερο βαθμό.

Σήμερα, προς τα ανατολικά και βόρεια περιμένουπολλές καταιγίδες με λίγες βροχές, οι οποίες πρόσκαιρα μπορεί να συνοδευτούν από τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μέτριοι και τοπικά ισχυροί στα νότια θαλάσσια τμήματα της επικράτειας.

Ο καιρός έχει μαλακώσει αρκετά όσον αφορά τη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο βαθμιαία θα αρχίσει να περιορίζεται η αέρια μάζα και από αύριο και την Κυριακή, θα μιλάμε για μία πτώση του υδραργύρου της τάξης των 4 με 6 βαθμών Κελσίου.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από την Κυριακή και από τα δυτικά, θα μεταφέρει πιο ψυχρή αέρια μάζα και θα οδηγηθούμε σε πιο συμβατές με την εποχή θερμοκρασιακές τιμές.

Αύριο, Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές, ωστόσο μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, χαμηλής έντασης κυρίως σε περιοχές του Αιγαίου. Εκεί που εστιάζεται η προσοχή είναι τα δυτικότερα τμήματα της χώρας, καθώς αρχίζει να μας προσεγγίζει μία κακοκαιρία από την περιοχή της Αδριατικής. Θα αρχίζει να κατηφορίζει πιο νότια, να περάσει μέσα στο Ιόνιο.

Όπως λέει ο κ. Μαρουσάκης, την Κυριακή από το μεσημέρι και από τα δυτικά, θα ξεκινήσουν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες και τα φαινόμενα αυτά μέχρι και το τέλος της ημέρας, θα έχουν εξαπλωθεί ανατολικότερα και νοτιότερα.

Περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες μέσα στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και με έμφαση την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν προς τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, επηρεάζοντας την κεντρική και ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και θα κινηθούν και λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα.

Η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι δύο πιο επικίνδυνες ημέρες όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα. Περιμένουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά ανατολικά και νότια. Επομένως η κεντρική και ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, η περιοχή της Εύβοιας, τα νοτιότερα τμήματα της Θεσσαλίας, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και το ανατολικό Αιγαίο θα βρεθούν κάτω από την επίδραση αυτού του ισχυρού κύματος κακοκαιρίας, που θα δώσει μεγάλο όγκο βροχής και υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου περιορίζεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας στα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα και θα χάσει αρκετή από τη δύναμή του και έτσι η Βόρεια Ελλάδα και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεν θα επηρεαστούν αξιόλογα ανήμερα της εθνικής εορτής.

Η πρόγνωση του Γιώργου Εμμανουήλ για τον καιρό των επόμενων ημερών

Σήμερα, Παρασκευή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΕΡΤNews, Γιώργο Εμμανουήλ, τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, καθώς η έντασή τους θα φτάνει κατά τόπους τα 5 μποφόρ.

Την ίδια ώρα, η αυξημένη υγρασία θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας, με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Οι νοτιάδες μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες, συμβάλλοντας στη διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Αύριο, Σάββατο, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές, οι οποίες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σε διάσπαρτες περιοχές.

Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Κυριακή, όταν ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα προσεγγίσει τη χώρα από τα δυτικά, φέρνοντας βροχές και κατά τόπους καταιγίδες.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ελλάδα και έως το μεσημέρι αναμένεται να επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, με εξαίρεση κυρίως την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας και περιοχές του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν, ενώ στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα τοπικά έντονων φαινομένων.

Στην Αττική, οι βροχές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι και μετά, ενώ η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, επιστρέφοντας σε επίπεδα πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή.

Το άστατο σκηνικό αναμένεται να συνεχιστεί και τη Δευτέρα, με τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες να προβλέπεται να εκδηλωθούν στην κεντρική και νότια Ελλάδα, δηλαδή από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα τη Δευτέρα, σύμφωνα με την εκτίμηση της καιρικής εξέλιξης.

Η κακοκαιρία φαίνεται πως θα διατηρηθεί έως και την Τετάρτη, με τις βροχοπτώσεις να συνεχίζονται σε περιοχές της χώρας. Η εξέλιξη των φαινομένων θα εξαρτηθεί από την πορεία του συστήματος τις επόμενες ημέρες.

Αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από την Πέμπτη, οπότε τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σταδιακή βελτίωση του καιρού. Οι συνθήκες θα αρχίσουν να γίνονται πιο ήπιες, με τη χώρα να επιστρέφει σε ένα πιο τυπικό φθινοπωρινό μοτίβο.