Στη χειμερινή ώρα επιστρέφουμε τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, με τους δείκτες των ρολογιών να γυρίζουν μία ώρα πίσω.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η εφαρμογή της χειμερινής ώρας γίνεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου και σημαίνει ότι θα νυχτώνει πιο νωρίς.

Πιο συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν από τις 04:00 στις 03:00, δηλαδή θα «κερδίσουμε» μία ώρα ύπνου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος η αλλαγή της ώρας θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, καθώς η τελευταία Κυριακή του μήνα είναι η 1η Νοεμβρίου.

Η θερινή ώρα θα επιστρέψει την άνοιξη του 2027 και συγκεκριμένα την Κυριακή 28 Μαρτίου, οπότε τα ρολόγια θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά.