Συνολικά 152 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε τρία διαφορετικά περιστατικά, που σημειώθηκαν τα ξημερώματα, σήμερα Παρασκευή 23/10 στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Όπως επισημαίνει το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο πρώτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 64 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στο δεύτερο περιστατικό, λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 8 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι.

Τέλος, στο τρίτο περιστατικό, λέμβος με περίπου 38 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.