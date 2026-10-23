Κατέπλευσε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, γύρω στις 8:00 το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης η πιο σύγχρονη κυρία μονάδα στην ιστορία του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, η φρεγάτα «Κίμων», ενόψει της 28ης Οκτωβρίου.

Δείτε τη στιγμή που η φρεγάτα Belharra μπαίνει στο λιμάνι της Θεσσσαλονίκης:

Από αύριο, Σάββατο 24 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940, οι ώρες του επισκεπτηρίου για τη φρεγάτα «Κίμων» είναι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού, οι παρακάτω:

-Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026: από 10:00 έως 18:00

-Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026: από 10:00 έως 17:00

-Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026: από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό

-Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026: από 10:00 έως 12:00 για τα σχολεία και από 12:00 έως 17:00 για το κοινό

Σημειώνεται πως στη λίστα του Πολεμικού Ναυτικού δεν αναφέρονται ώρες επισκεπτηρίου για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής εορτής, παρόλο που η ανακοίνωση αφορά συνολικά το διάστημα έως και εκείνη την ημέρα.

Η είσοδος των επισκεπτών θα πραγματοποιείται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).