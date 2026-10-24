Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, με συνολικά πάνω από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα συμμετάσχουν στην 59η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στα Ιωάννινα. Οι θέσεις καλύπτουν διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και απευθύνονται σε υποψηφίους ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Πρόκειται για την πέμπτη φορά που η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διοργανώνει «Ημέρα Καριέρας» στα Ιωάννινα, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και ενδιαφερομένων που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν απευθείας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων, να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις και τις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην περιοχή, καθώς και να διερευνήσουν προοπτικές απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν επιτόπιες συνεντεύξεις με υποψηφίους, να συγκεντρώσουν βιογραφικά σημειώματα και να παρουσιάσουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκονται επίσης εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, οι οποίοι θα παρέχουν καθοδήγηση στους ενδιαφερομένους, ενώ στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.