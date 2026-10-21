Έως 200 ημέρες τον χρόνο στη θάλασσα και σημαντικά υψηλότερη αποζημίωση όταν οι επιχειρησιακές ανάγκες απαιτούν υπέρβαση αυτού του ορίου προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα πληρώματα του Πολεμικού Ναυτικού.

Τις αλλαγές ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, κατά την ενημέρωση για την τρίτη φάση της νέας δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη τα στελέχη να έχουν περισσότερο χρόνο για την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

«Δεν θα είναι επιτρεπτό στελέχη μας να πλέουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, κατά τη διάρκεια των 365 ημερών, άνω των 200 ημερών», ανέφερε ο υπουργός. Όπως εξήγησε, έχει ήδη προηγηθεί συνεννόηση με το Πολεμικό Ναυτικό, το ΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς για τη θέσπιση συγκεκριμένου ορίου.

Τι θα συμβαίνει όταν ξεπερνιούνται οι 200 ημέρες

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι οι επιχειρησιακές ανάγκες και το εθνικό συμφέρον δεν μπορούν να περιοριστούν σε προκαθορισμένα χρονικά όρια. Εφόσον, λοιπόν, απαιτείται μεγαλύτερη παραμονή στη θάλασσα, τα πληρώματα θα δικαιούνται αυξημένη αποζημίωση.

«Το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι πολλαπλάσιο του σημερινού. Δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που παίρνουν σήμερα για κάθε μέρα που μένουν στο πλοίο μέχρι τις 200 ημέρες», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Το ακριβές ύψος της πρόσθετης αποζημίωσης, ο τρόπος υπολογισμού της και οι όροι εφαρμογής δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με το υπουργείο Οικονομικών.

Πόσο είναι σήμερα το επίδομα στόλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το επίδομα στόλου διαμορφώνεται ανάλογα με τον βαθμό, τα καθήκοντα και τον τύπο του πλοίου. Τα παρακάτω ποσά είναι μηνιαία και μικτά και αφορούν το σημερινό επίδομα, όχι τη νέα πρόσθετη αποζημίωση που εξαγγέλθηκε.

Βαθμός / καθήκοντα 1η κατηγορία πλοίων 2η κατηγορία πλοίων 3η κατηγορία πλοίων Πλοίαρχοι και αντιπλοίαρχοι με καθήκοντα κυβερνήτη 1.015 € 862,75 € 710,50 € Πλωτάρχες με καθήκοντα κυβερνήτη 765 € 650,25 € 535,50 € Υποπλοίαρχοι, ανθυποπλοίαρχοι και σημαιοφόροι με καθήκοντα κυβερνήτη 600 € 510 € 420 € Ανώτεροι αξιωματικοί με καθήκοντα υπάρχου ή Α΄ μηχανικού 670 € 569,50 € 469 € Ανώτεροι αξιωματικοί χωρίς τις παραπάνω ειδικές αρμοδιότητες 600 € 510 € 420 € Υποπλοίαρχοι και ανθυποπλοίαρχοι 535 € 454,75 € 374,50 € Σημαιοφόροι, συμπεριλαμβανομένων των επίκουρων αξιωματικών, και ανθυπασπιστές 510 € 433,50 € 357 € Αρχικελευστές 470 € 399,50 € 329 € Επικελευστές 440 € 374 € 308 € Κελευστές και δίοποι 400 € 340 € 280 € ΕΠΟΠ ναύτες και ΟΒΑ 385 € 327,25 € 269,50 €

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται φρεγάτες, υποβρύχια, ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων και κανονιοφόροι. Στη δεύτερη εντάσσονται αρματαγωγά, πλοία γενικής υποστήριξης, ναρκοθηρευτικά και περιπολικά πλοία. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τους τύπους πλοίων που αναφέρονται στο σχετικό πλαίσιο ως ΠΤΜ, ΣΑΠ, Π/Φ, Υ/Φ, Υ/Γ, Υ/Γ Ω/Κ και ΠΑΤ.