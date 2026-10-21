Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα φρεγάτα FDI (Belharra) «Κίμων» θα έχουν κάτοικοι και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, καθώς το πλοίο θα καταπλεύσει στο λιμάνι της πόλης και θα υποδεχθεί το κοινό από τις 24 έως και τις 27 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και συγκεκριμένες ώρες για επισκέψεις σχολείων, ενώ η είσοδος θα γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

Οι ώρες επίσκεψης στη φρεγάτα «Κίμων»

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 10:00–18:00

10:00–18:00 Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00–17:00

10:00–17:00 Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 10:00–12:00 για σχολεία και 12:00–17:00 για το κοινό

10:00–12:00 για σχολεία και 12:00–17:00 για το κοινό Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 10:00–12:00 για σχολεία και 12:00–17:00 για το κοινό

Φρεγάτα, πυραυλάκατος και υποβρύχιο στον Πειραιά

Αντίστοιχες επισκέψεις θα πραγματοποιηθούν και στον Πειραιά, από τις 26 έως και τις 28 Οκτωβρίου. Στο λιμάνι θα βρίσκονται η φρεγάτα «Έλλη», το ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων «Δανιόλος» και το υποβρύχιο «Ματρώζος».

Η είσοδος των επισκεπτών θα γίνεται από την πύλη Ε-11, με το ακόλουθο ωράριο:

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου: 11:00–17:00

11:00–17:00 Τρίτη 27 Οκτωβρίου: 09:00–17:00

09:00–17:00 Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: 09:00–17:00

Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στα εξωτερικά καταστρώματα των πλοίων και του υποβρυχίου, με τη συνοδεία μελών του πληρώματος, τα οποία θα παρουσιάζουν τα συστήματα και τις δυνατότητές τους.